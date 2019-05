Soţia portarului Iker Casillas a fost diagnosticată cu cancer ovarian

Portarul spaniol Iker Casillas nu are linişte după infarctul pe care l-a suferit recent în timpul unui antrenament, soţia sa Sara Carbonero anunţând pe reţelele de socializare că a fost diagnosticată cu cancer ovarian, informează presa iberică.

"Când încă nu ne-am revenit după un şoc, viaţa ne-a surprins din nou. De data aceasta eu am fost cea vizată de acest cuvânt, format din şase litere, pe care cu greu pot să îl scriu. În urmă cu câteva zile, în timpul unui control de rutină, medicii mi-au depistat o tumoare malignă şi am fost operată. Totul este bine şi din fericire am descoperit-o din timp, dar mai am câteva luni de bătălie în care trebuie să urmez tratamentul", a scris Sara Carbonero (35 ani), o cunoscută ziaristă spaniolă.

"Sunt liniştită şi am încredere că totul va fi bine. Ştiu că drumul va fi greu, dar că va fi un final fericit. Mă bazez pe suportul familiei, prietenilor şi pe o echipă bună de medici", a adăugat soţia fostului căpitan al lui Real Madrid şi al selecţionatei Spaniei, scrie Agerpres.

Iker Casillas, care a împlinit luna aceasta 38 ani, a fost operat de urgenţă pe 1 mai, după ce a suferit infarct în timpul unui antrenament al actualei sale echipe, FC Porto. El a anunţat în urmă cu câteva zile că se simte bine şi a dezminţit retragerea sa din activitate.

