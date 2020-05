Smiley: „Cât se câștigă din drepturi de autor în România este de râsul Europei”

Deși stau departe fizic de publicul lor, artiștii români continuă să creeze. Tudor Chirilă, Smiley, Damian Drăghici, Feli sau Randi au lansat în ultima perioadă piese inspirate de realitatea cu care ne confruntăm cu toții.

Lipsa concertelor ori a contractelor se resimte în plan financiar, în special în rândul echipelor care-i ajută.

Tudor Chirilă a lansat de curând piesa "E și treaba mea". A regizat și filmat chiar el clipul, în balconul apartamentului său.

„Suntem pe același balcon pe care am filmat videoclipul. De altfel, nici nu aveam unde să fiu în altă parte. A fost destul de simplu pentru că am avut timp. Am poziționat camera. M-am chinuit cu sincronul, am dat drumul la telefon, am alergat la cameră, apoi în spatele camerei. Am speranța că lucrurile vor merge într-o direcție bună și că vom reuși să găsim metode de a ne adapta și de a supraviețui”, spune Tudor.

Și artistul Damian Drăghici a lansat de curând un remix al unei piese cântatee tot de la balcon. A colaborat cu actrița Maia Morgenstern.

„Ceea ce am încercat să scoatem noi în evidență este acest mesaj românesc că orice ar fi o să fie bine. Noi am trecut prin multe ca români și avem putere să trecem și peste asta. Suntem un popor cu multă credință și multe gânduri bune”, a spus Damian Drăghici.

Smiley a fost primul artist din România care le-a dedicat o piesă celor din prima linie în lupta cu COVID-19

„Pe noi ne afectează foarte tare. Cumva tot showbiz-ul românesc, toată industria se bazează pe concerte. Pentru majoritatea oamenilor care se află în acest business este foarte greu și când spun asta mă refer şi la sunetişti, instrumetisti, toţi cei care sunt în industrie, nu doar la artişti. Tot acest ecosistem este afectat total. Oricum cât se câștigă din drepturi de autor în România este de râsul Europei oricum. Nu era ca și cum ai fi putut să-ți întreții o carieră din drepturi de autor”, spune Smiley.

Randi: "Nu doar în perioada asta nu vor mai fi concerte, ci mulţi timp va fi nevoie să supravețium cumva. Trebuie să găsim metode prin care să-i facem pe oameni să înțeleagă că trebui să-i susțină pe artiși în astfel de situații. Ne gândim să organizăm concerte online, prin live streaming pentru că este singura variantă pentru noi. Cu siguranță piața concertelor nu va mai exista până la anul."

Și artiștii internaționali caută să-și țină fanii aparoape, în această perioadă dificilă. Trupa The Rolling Stones, de exemplu, a lansat piesa "Living în a Ghost Town", iar Alicia Keys a cântat într-o transmisie LIVE pentru CNN o melodie pe care a dedicat-o cadrelor medicale din întreaga lume.