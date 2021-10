Sir Michael Caine, câștigător a două premii Oscar, se retrage din activitate

Getty

Sir Michael Caine a anunțat, în cadrul unui interviu, că cel mai probabil se va retrage din activitate, având în vedere că are 88 de ani.

Actorul se afla la BBC Radio 5, unde își promova cel mai recent film, Best Sellers, în care joacă și Aubrey Plaza.

Actorul s-a referit la acest rol ca fiind ultimul, precizând că „Nu există scenarii pentru un om care are 88 de ani, știi?”, citat de Daily Mail.

Sir Michael Caine a mărturisit că are o problemă la coloana vertebrală care îi afectează picioarele și că nu mai poate merge bine.

Actorul a vorbit și despre o alta pasiune. „Și am scris și o carte… câteva cărți care au fost publicate și au avut succes, așa că acum nu sunt actor - sunt scriitor”, a spus el. “E minunat. Ca actor trebuie să te trezești la șase și jumătate dimineața și să mergi la studio. Ca scriitor, poți începe să scrii fără să te dai jos din pat”, a completat actorul.

El a câștigat două premii Oscar, pentru rolurile din "Hannah and Her Sisters" și "The Cider House Rules".