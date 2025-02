Shakira a împlinit 48 de ani. Imagini de colecție cu artista de-a lungul anilor. GALERIE FOTO

Cântăreața columbiană a reușit să cucerească inimile fanilor din întreaga lume cu hituri precum „Hips Don't Lie”, „Waka Waka” și „La La La”.

Shakira și-a început cariera muzicală la o vârstă fragedă, lansându-și primul album la 13 ani. De-a lungul anilor, a devenit cunoscută pentru stilul său unic, ce combină pop-ul cu influențe latine și orientale, dar și pentru mișcările sale de dans, devenind un simbol al muzicii latine pe plan mondial.

În ceea ce privește viața personală, Shakira a avut o relație de lungă durată cu fotbalistul Gerard Piqué, cu care are doi copii. Cei doi s-au întâlnit în 2010, când Shakira a fost aleasă să cânte la Cupa Mondială FIFA din Africa de Sud, iar Piqué a apărut în videoclipul piesei „Waka Waka (This Time for Africa)”. După o relație de 11 ani, Shakira și Piqué au anunțat separarea în 2022, un subiect care a generat multă atenție în mass-media.

Anul trecut se spunea că Shakira este într-o relație cu actorul din Emily in Paris, Lucien Laviscount, cu 16 ani mai tânăr decât ea. Însă, aceștia nu au mai fost văzuți împreună de luni întregi și oricum niciunul nu a confirmat această legătură.

„Dragostea m-a dezamăgit. Este inevitabil, dar, pentru moment, mi-am pierdut încrederea în ceilalți. Procesul de vindecare este lung. Voi mai face câteva albume”, a declarat Shakira într-un interviu pentru GQ Magazine, referitor la fostul său soț, Gerard Pique.

​Pique (37 de ani) a declarat într-un interviu pentru CNN că este „foarte fericit” alături de partenera sa, Clara Chia Marti, tânăra care n-a scăpat nici ea de ironiile Shakirei.

„În cele din urmă, adevărul despre ce s-a întâmplat nu a fost spus așa cum s-a întâmplat. Eu nu pot controla acest lucru”, a declarat Pique, potrivit Daily Mail.

​ „Cel mai bun lucru este că în sfârșit sunt înconjurat de cei dragi mie, de familia mea, de prietenii mei, de oamenii care te cunosc cu adevărat. Ei știu cum ești și ce faci, iar asta mă liniștește. Sunt foarte fericit, mă distrez de minune și mă simt privilegiat. Viața pe care am avut-o, fiind capabil să joc pentru clubul vieții mele timp de mai bine de douăzeci de ani, copii minunați, o familie incredibilă, prieteni de-o viață, cei de la școală pe care încă îi am”, a adăugat fostul fotbalist.

