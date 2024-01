Seria de evenimente Trocadero Blues Nights. Concert cu Dr. FeelBlues, o trupă tribut a celebrei formații Dr. Feelgood

Este vorba despre Dr. FeelBlues, o trupă tribut Dr. Feelgood, care va susține un concert în 26 ianuarie.

Componenţa formației Dr. FeelBlues este:

- Vocal - Pipai The Knife fost membru în trupele Telefon şi SOS - Gabi the Master, chitarist membru important la Krypton și actualmente colaborator la VH2

- tobe - Paul Tour de France, cu activitate de peste 40 de ani în trupe precum Metrock, Schimbul 3, Voltaj

- bas - Alex the Witch împreună cu Olly de Quartz au performat în mai toate cluburile din Olanda timp de 2 ani

- a doua chitară, Jaja the Biker, fost membru Trupa Veche și colaborator la Zaibăr și Publika.

Pentru concertul din 26 ianaurie 2024 Dr. FeelBLUES va avea un invitat special pe muzicuţistul Cătălin Tzetze Rădulescu!

Cătălin s-a născut pe 17 iulie 1962 în oraşul Ploieşti, judeţul Prahova. În perioada 1982 – 1988 a activat la studiul Equinox din Ploieşti, în calitate de membru fondator şi perfomer în domeniile: actorie, scenografie, film experimental.

A urmat cursurile Institutului de Arte Plastice, secţia pictură de la Iaşi.

A obţinut o bursă de specializare în restaurare carte veche/pergament şi legătorie de carte veche, sub egida Patrons of the Arts in the Vatican Museums – Roma.

A participat la expoziţii personale şi de grup în spaţii convenţionale şi neconvenţionale Pasionat de muzicuţă, Cătălin Tzetze Rădulescu îşi începe activitatea muzicală în 2001 alături de Alex Tomaselli la BB Blues Fest din Vama Veche.

Cu timpul îşi demonstrează talentul interpretativ, fiind unul dintre cei cinci muzicuţişti profesionişti din România, dar şi în percuţie alternativă, frunză (solz), tulnic, didgeridoo, joagăr, tilincă, drâmbă (da-moi), alte instrumente neconvenţionale.

Trocadero Blues Nights prezintă Dr.FeelBLUES are loc la The Pub Universităţii, București, și este un nou episod ”Hosted by Radu Lupaşcu”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 24-01-2024 15:27