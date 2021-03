”Șef sub acoperire” la una dintre cele mai cunoscute firme de livrări, marți, la ProTV. ”A trebuit să luăm niște decizii”

Victor Răcariu, șeful unui cunoscut serviciu de curierat, va fi următorul Şef sub acoperire.

A fost primul angajat al companiei în România, când s-a deschis sucursala de la noi, în urmă cu 2 ani şi jumătate.

Acum va intra în pielea unui şomer care încearcă să se angajeze în firmă, marţi seară, la Pro TV.

”E o perioadă foarte interesantă pentru e-commerce și nu doar pentru noi, cred că pentru oricine a avut activitate online a crescut foarte mult în perioada asta.

În special pentru zona de livrare de mâncare am avut o creștere foarte accelerată în ultimul an, evident, toată lumea a folosit într-un fel sau altul serviciul acesta și am încercat să ținem pasul.

Înainte de pandemie aveam 1.000 de livratori, acum am ajuns la 5.000 de livratori activi pe săptămână. Pe lângă faptul că a crescut numărul lor, și numărul de comenzi a crescut foarte mult, de 6-7 ori față de anul trecut”, a explicat Victor Răcariu.

”Asta este responsabilitatea noastră, să ajutăm pe cât putem, și restaurantele să rămână în viață pe perioada asta, și clienții să stea în casă și să primească produsele cât se poate de repede.

M-a ajutat să fiu acolo aproape de oameni, să văd ce se întâmplă. Nu a fost atât de complicat pe cât mă așteptam, știind ce se întâmplă zi de zi nu a fost nicio surpriză în jobul lor, dar deghizarea în sine a fost interesantă.

Rolul meu acolo a fost al unui șomer care își căuta de muncă și am avut de fapt trei joburi. Am fost livrator, în call-center și în supermarket ca picker.

Am cunoscut niște oameni foarte-foarte faini, care erau foarte dedicați în ceea ce făceau, asta mi-a plăcut cel mai mult, de fapt, din toată povestea.

Operațional, a trebuit într-adevăr să luăm niște decizii după, să schimbăm niște lucruri, ca să facă față la volumul foarte mare pe care îl aveam în momentul respectiv.

Un curier din Capitală face între 15 și 20 de livrări pe zi, în jur de 2 comenzi pe oră”, a mai spus Victor Răcariu.