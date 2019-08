Schimbare de look pentru Bradley Cooper, după despărțirea de Irina. Imaginile fac senzație

Bradley Cooper și-a lăsat mustață și și-a ras barba, iar imaginile surprinse cu acesta, alături de fiica sa, fac furori pe rețelele sociale.

Actorul este comparat cu comediantul și omul de televiziune Jeff Foxworthy, vedetă a anilor '90, unii fani cerându-i protagonistului peliculei "A Star Is Born" să-și radă mustață.

"Bradley Cooper se transformă în Jeff Foxworthy" sau "Mustața lui Bradley Cooper mă urmărește" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe Instagram, potrivit complex.com.

bradley cooper's mustache is haunting me

mr. bradley cooper will be the death of me https://t.co/aXbAGeo0zo