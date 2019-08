Fotograf al vedetelor de la Hollywood, invitat de onoare la festivalul „Unfinished 2019"

A început numărătoarea inversă până la „Unfinished 2019". Fotografi de prestigiu, autori, jurnaliști și artiști internaționali vor urca pe scena primului festival multi-disciplinar din România, pentru al patrulea an consecutiv.

Printre invitați se va afla și cunoscutul fotograf al vedetelor de la Hollywood, Brigitte Lacombe, dar și jurnalista americană de origine română, Rukmini Callimachi.

Fotograful de origine franceză Brigitte Lacombe lucrează cu Meryl Streep din anii '70. S-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Kramer vs. Kramer, iar de atunci au lucrat împreună la numeroase producții internaționale. Fotografiile realizate de Brigitte Lacombe au apărut în publicații precum Vanity Fair, GQ, The New Yorker și nu numai. A lucrat și cu Gwyneth Paltrow, Michelle Williams, Robert De Niro, Julia Roberts sau Leonardo DiCaprio, iar anul acesta va vorbi în cadrul festivalului Unfinished despre experiența sa la Hollywood.

Ella Marder, director strategii şi programe "Unfinished": "Natura internațională a acestui festival este remarcabilă. Chiar pune România pe hartă. Oameni din întreaga lume, speakeri internaționali, unii mai cunoscuți decât alții, artiști mari, unii mai cunoscuți ca alții își doresc să descopere România. Este un festival al timpurilor noastre, foarte elegant, foarte deschis, foarte democratic".

Un alt invitat de onoare al festivalului Unfinished este jurnalista americană de origine română, Rukmini Callimachi, editorialist al publicației "The New York Times"

Rukmini Callimachi, jurnalist "The New York Times" : "Salut! Sunt Rukmini Callimachi, iar voI urmăriți știrile PRO TV. Abia aștept să ne vedem la Unfinished 2019".

Românca a fost nominalizată în anul 2009 pentru premiul Pulitzer, iar în 2016 a câștigat premiul "Aurora Prize" pentru integritate în jurnalism.

Cristian Movilă, co-fondator Unfinished: "Încercăm cumva să construim o comunitate de oameni care nu mai așteaptă după alții să facă lucruri, ci fac ei în comunitățile lor. Anul trecut am avut aplicanți din 62 de țări și noi selectăm și evaluăm toate aplicațiile. Anul acesta avem deschisă aplicația până pe 15 septembrie".

57 de jurnaliști internaționali, artiști, fotografi, antreprenori și autori din întreaga lume vor fi prezenți anul acesta la cea de-a patra ediție a Festivalului Unfinished, între 26 și 29 septembrie. Tot atunci va fi lansat oficial și albumul "Romanias", realizat în colaborare cu Magnum Photos.

