Scandalul manelelor de la Premiile Gopo: ”Freddie e ok să cânte în maieu, dar manelistul nu”

Gala Premiilor Gopo 2019 continuă să provoace controverse în rândul artiștilor, după ce pe scena Teatrului Național, în cadrul acestei festivități, a cântat o formație de manele.

De această dată, actrița Ada Galeș s-a arătat revoltată de valul de critici care s-a declanșat pe Facebook la adresa organizatorilor premiilor Gopo, din cauza maneliștilor.

Galeș a reacționat, afirmând că ”a fost un moment muzical executat impecabil” și s-a întrebat retoric de ce ”Freddie e ok să cânte în maieu, dar manelistul nu”.

Formația de manele Kana Jambe a interpretat la Premiile Gopo 2019 un cover după piesa ”Bohemian Rapsody” a trupei Queen, iar apoi o manea, creație proprie. VIDEO aici.

Recitalul a fost transmis live pe Facebook de fondatorul trupei, Dan Bursuc, iar în imagini se poate vedea cum unii spectatori se ridică de pe scaune și părăsesc gala.

Mesajul actriței Ada Galeș:

”Dacă vedem romi în film avem impresia că ne uităm la un documentar de pe animal planet, dar “e ok, vai săracii”, dar dacă vedem un moment muzical executat impecabil la Premiile Gopo ne scandalizăm, că nu au ce căuta pe lângă stâlpii culturii care suntem. Pe bune?!

Freddie e ok să cânte în maieu, dar manelistul nu. Mă dezic. Am aplaudat în ritm de manea și am fost mândră de Tudor Giurgiu și echipa de la Gopo pentru momentul artistic oferit. Pentru momentul istoric, pentru încurajare, pentru combatrea discriminării. Pentru ani de zile în care i-am sclavagit pe romi și nu suntem dispuși să facem nimic. Eu îmi duc rochia închiriată înapoi și zic: “bravo!”.”

FOTO: Ada Galeș

Printre cei care au comentat manele de la Gala Premiilor Gopo 2019 au fost Monica Davidescu, Aurelian Temișan și Mihai Mărgineanu.

Monica Davidescu, cea care i-a acordat actriței Ileana Stana Popescu premiul pentru întreaga activitate, a scris pe Facebook: „Aseară premiile Gopo. Glamur, eleganță, parfum. Asta dacă organizatorii nu ar fi greșit flagrant aducând manele pe scenă”.

Și soțul ei, Aurelian Temișan, a comentat pe rețeaua socială:

„În seara asta am trăit un moment rușinos. Eram în fața televizorului, dar tot rușine am simțit. Să ai pe scena Teatrului Național din București derularea premiilor GOPO, un festival de elită, în sala mari scenariști, regizori, producători, oameni de televiziune, mari actori ai țării și să asculți un burtos în maiou alb (căruia îi mai lipsea doar grătarul!), cântând manele… e TOTAL RUȘINOS!!! Această asociere a primei scene a țării, TNB, cu Gala Premiilor prestigiosului Festival de renume internațional, GOPO, și actul de subcultura creat, îmi lasă un gust amar și mă oripilează”.

La fel de critic a fost și Mihai Mărgineanu:

”Aseară, la Gopo, organizatorii au adus pe scenă o trupă de manele. Aseară, la Premiile Gopo, cel mai cu ștaif eveniment al culturii cinematografice românești, organizatorii au adus pe scenă o trupa formată din niște rromi plinuti și cu ‘maiouri’ peste burți burdusite care au ‘făcut un program’ de manele. Aseară la Premiile Gopo am văzut vârfuri ale culturii noastre aplaudand stingheri și din bun simt o trupă de maneliști. I-am simțit stingheri și speriați, că pe timpul comunismului când trebuia să aplauzi că să te vadă securistul cum că nu ești retrograd și destabilizator. Aseară, la Premiile Gopo, văzând atâta subcultura injectată în cultură m-am convins că România este în metastaza stadiul final și că nu mai apucăm nici tratamentul paleativ”.



