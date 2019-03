Manele, Dan Bursuc și Kana Jambe la Premiile Gopo. ”Să asculți un burtos în maiou”

Facebook.com

Controverse la Gala Premiilor Gopo: trupa manelistului Dan Bursuc, Kana Jambe, a urcat pe scenă pentru a interpreta manele, moment în care unii spectatori au părăsit sala.

Cel mai mare eveniment dedicat cinematografiei românești a avut parte de un moment care a stârnit discuții aprinse.

Trupa Kana Jambe a interpretat un cover după piesa ”Bohemian Rapsody”, a trupei Queen, iar apoi o manea, creație proprie.

Recitalul a fost transmis live pe Facebook de fondatorul trupei, Dan Bursuc, iar în imagini se poate vedea cum unii spectatori se ridică de pe scaune și părăsesc gala.

Momentul a venit ca urmare a apariției lui Dan Bursuc în filmul ”Soldații. Poveste din Ferentari”, premiat pentru ”cel mai bun debut”.

După gală, mai mulți actori au criticat dur ideea de a aduce pe scenă o trupă de manele:

”Aseară premiile Gopo. Glamur, eleganță, parfum, asta dacă organizatorii nu ar fi greșit flagrant aducând manele în scenă”, a transmis Monica Davidescu.

”În seara asta am trăit un moment ruşinos. Eram în faţa televizorului, dar tot ruşine am simţit. Să ai pe scena Teatrului Național din Bucureşti derularea premiilor GOPO, un festival de elită, în sală mari scenarişti, regizori, producători, oameni de televiziune, mari actori ai ţării şi să asculţi un burtos în maiou alb (căruia îi mai lipsea doar grătarul!), cântând manele... e TOTAL RUŞINOS!!!

Această asociere a primei scene a ţării, TNB, cu Gala Premiilor prestigiosului Festival de renume internaţional, GOPO, şi actul de subcultura creat, îmi lasa un gust amar şi mă oripilează.

Atât am avut de spus.

#ruşine”, a afirmat și Aurelian Temișan.

Momentul a fost critical și de Mihai Mărgineanu, tot pe Facebook:

”Aseară, la Gopo, organizatorii au adus pe scenă o trupă de manele.

Aseară, la Premiile Gopo, cel mai cu ştaif eveniment al culturii cinematografice româneşti, organizatorii au adus pe scenă o trupă formată din nişte rromi plinuţi şi cu 'maiouri' peste burţi burduşite care au 'facut un program' de manele.



Aseară la Premiile Gopo am văzut vârfuri ale culturii noastre aplaudând stingheri şi din bun simţ o trupă de manelişti .

I-am simţit stingheri şi speriaţi, că pe timpul comunismului când trebuia să aplauzi ca să te vadă securistul cum că nu eşti retrograd şi destabilizator.

Aseară , la Premiile Gopo, văzând atâta subcultura injectată în cultura m-am convins că România este în metastaza stadiul final şi că nu mai apucăm nici tratamentul paleativ.

Mulţumim domnului Tudor de la Giugiu şi lu' doamnă !”