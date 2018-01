SAG Awards! Trofeul pentru cea mai bună distribuţie: Three billboards outside Ebbing, Missouri

Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a câştigat principalul trofeu, "cea mai bună distribuţie", la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor Americani.

Mai toate premiile au fost înmânate de femei, iar ceremonia a fost un nou prilej de a omagia organizaţia Time's Up, care finanţează apărarea în instanţă a victimelor agresiunilor sexuale, dar şi mişcarea #MeToo.

Trofeul pentru cea mai bună distribuţie revine filmului: "Three billboards outside Ebbing, Missouri".

Acelaşi film i-a adus trofeul de interpretare actriţei Frances McDormand, deja recompensata cu un Glob de Aur pentru aceeaşi partitura: o mamă care închiriază trei panouri publicitare ca să publice mesaje prin care denunţa lentoarea anchetei demarate în urma morţii fiicei sale.

Gala i-a adus al doilea trofeu major şi britanicului Gary Oldman. După Globul de Aur, actorul de 59 de ani a câştigat premiul SAG pentru interpretarea lui Winston Churchill în filmul "The Darkest Hour".

Drama familială şi rasială "This Is Us" s-a ales cu premiul pentru cea mai bună distribuţie, iar protagonistul acestui serial, Sterling K. Brown, a fost încununat cel mai bun actor într-un serial dramatic.

Pentru spumoasa ei partitura din serialul VEEP, Julia Louis Dreyfus şi-a adjudecat trofeul pentru rol comic. În absenta, însă. Tratamentul împotriva cancerului a împiedicat-o să vină la ceremonie.

Rolul din miniseria "Big Little Lies", o victimă a violentelor conjugale, i-a adus un premiu şi lui Nicole Kidman. Ocazie să lanseze, printre lacrimi, un generos omagiu colegelor de breaslă.

Nicole Kidman: "Susan Sarandon şi Jessica Lange, vă venerez, v-am urmărit mereu şi am învăţat de la voi. Şi nu doar de la voi. Meryl Streep, Jane Fonda, Isabelle Huppert, Shirley McLaine, Judy Dench şi lista e mult mai lungă... Ce grozav ca astăzi carierele noastre pot continua şi după 40 de ani."

Trofeul SAG pentru întreaga carieră a prilejuit ovaţii în picioare pentru veteranul Morgan Freeman, care şi-a încheiat discursul cu o ironie fină la adresa exceselor feministe declanşate de mişcarea MeToo.

Morgan Freeman: "Ah, şi încă ceva. Să vă spun totuşi ce nu e în regulă cu statueta asta. Din spate e în regulă, dar din faţă, sexul e evident.. Ei, poate că tocmai declanşez şi eu o mişcare acum...."

Premiile SAG sunt considerate un indicator solid pentru Oscaruri, întrucât reprezentanţii acestui sindicat al actorilor alcătuiesc cel mai numeros grup din rândul membrilor cu drept de vot ai Academiei de film americane.

După ce la Gala Globurilor de Aur mai toate actriţele au purtat un ostentativ negru de solidaritate, duminica, covorul roşu s-a înviorat printr-o exuberantă cromatică reconfortantă.