Rock and Roll Hall of Fame 2021. Cine sunt marii premianți ai galei din acest an

Tina Turner, Rapperul Jay-Z și trupa Foo Fighters au fost marii premianți ai galei „Rock and Roll Hall of Fame” de anul acesta.

Ceremonia a avut loc în Cleveland, Ohio, şi a strâns laolaltă zeci de vedete.

În ultimul moment și-a retras participarea Brian Adams, după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19. Artistul urma să cânte în semn de omagiu la ceremonia de premiere a Tinei Turner.

Jennifer Lopez şi LL Cool J au dat starul distracţiei. După o pauză de aproape 2 ani şi jumătate, gala Rock and Roll Hall of Fame s-a ţinut din nou cu public.

Pe lista cântăreţilor premiaţi anul acesta s-a aflat Jay Z, devenind astfel primul artist rap inclus în Hall of Fame.

„Vreţi să mă faceţi să plâng în faţa acestor albi”, a spus Jay-Z.

Din promoţia 2021 a panteonului muzicii pop-rock mai face parte şi Tina Turner. Un ropot de aplauze a răsunat în momentul în care a fost rostit numele artistei de 81 de ani. Dar legendara cântăreaţă nu a fost prezentă să-şi ridice personal trofeul. În schimb, o apariţie surpriză în timpul show-ului a fost cea a lui Eminem, greu de recunoscut după schimbare de look.

Registrul a fost schimbat de formaţia Foo Fighters.

După un mini-concert, membrii trupei au urcat din nou pe scenă pentru a sărbători includerea pe lista celor care au facut istorie in muzica moderna.

„Vreau să îi mulţumesc managerului nostru, Sam, producătorului John Silva şi întregii lui echipe care ne-a ajutat să câştigăm o grămadă de bani. Vă mulţumim!”, a declarat trupa Foo Fighters.

Potrivit regulilor, un artist sau o formaţie se califică pentru Rock and Roll Hall of Fame abia după ce trec 25 de ani cel putin de la lansarea primului album. Pentru această ediţie, comisia a trebuit să aleagă dintre 16 candidați, printre care Iron Maiden sau Rage Against The Machine.