Roberto Cavalli, o viață în imagini. Cum arăta „femeia Cavalli perfectă”, în viziunea designerului | FOTO

Designerul de modă italian extravagant s-a născut în 1940 într-un mic sat din Toscana. Bunicul său, Giuseppe Rossi, a fost un artist celebru și membru al mișcării Macchiaioli. Mai târziu, Cavalli s-a mutat împreună cu mama sa, croitoreasă, și frații săi la Florența.

În timp ce studia la Academia de Artă din Florența, în 1957, Cavalli a decis să nu devină artist, ci să experimenteze aplicând tehnici picturale pe textile în moduri care nu fuseseră practicate până atunci.

„Visul meu, poate din cauza familiei mele, a fost să fiu pictor. Am ales la un moment dat direcția textilelor; de la textile am trecut la modă", spunea el.

În copilărie se bâlbâia, dar, după cum îi va spune mai târziu lui Colin McDowell, a fost vindecat de o creștere a încrederii în sine și de fascinația pe care o avea pentru femeile frumoase.

Brevetul pentru tehnica de imprimare pe piele

În 1970, Roberto Cavalli și-a prezentat pentru prima dată materialele revoluționare, în prima sa colecție de rochii de piele și de atunci a construit un imperiu. Eleganța exotică, imprimeurile sălbatice și farmecul boem sunt inerente în fiecare colecție, iar croiurile sale seducătoare au oferit tuturor, de la Jennifer Lopez la Victoria Beckham, un spectacol pe covorul roșu, scrie Vogue.

„Am avut această idee de a imprima pe piele. Am folosit piele de mănușă de la o tăbăcărie franceză, iar când am început să imprim, am văzut că era posibil să fac rochii de seară din piele", a spus el.

După ce și-a brevetat tehnica de imprimare pe piele, a obținut comenzi de la alte case de design, inclusiv Hermès și Pierre Cardin.

Căsătorii

Roberto s-a căsătorit cu prima sa soție, Silvanella Giannoni, în 1964 și a avut doi copii.

„Am întâlnit o fată, prima fată pe care am iubit-o, și m-am căsătorit cu ea cu primii bani pe care i-am primit", spunea el în 2011.

Cavalli și-a deschis primul său magazin în Saint-Tropez în 1972, prevăzând potențialul satului pescăresc ca destinație de vacanță pentru elita modei.

După 10 ani de căsnicie, Silvanella și Roberto au divorțat în 1974.

Estetica bogată pe care Roberto o făcuse nu se potrivea cu moda minimalistă și deconstructivă prezentată de noul val de designeri japonezi și belgieni de la mijlocul și sfârșitul anilor 1980.

Ca urmare, Roberto s-a concentrat pe viața de familie, căsătorindu-se cu regina frumuseții Eva Duringer, cu care a avut trei copii. Eva a devenit director de creație al colecției Roberto Cavalli, iar de atunci cei doi lucrează împreună.

În 1980, Cavalli s-a căsătorit cu Eva Duringer, o fostă concurentă la Miss Univers pe care a cunoscut-o în timp ce era jurat la concursul din 1977. Cuplul a avut trei copii, iar Eva a devenit partenerul său de afaceri. Cuplul a lucrat împreună până când a vândut afacerea

Inovații în tehnologia textilă

Cariera lui Cavalli a intrat într-o nouă fază interesantă la începutul anilor '90. Aplicând tehnici artistice la denim, a prezentat primii săi blugi imprimați în 1988, a prezentat primii blugi sablați în colecția sa de toamnă/iarnă 1994 și a lucrat cu Lycra pentru a inventa blugii elastici în 1995.

În consecință, aceste inovații în tehnologia textilă au explodat în popularitate și au diversificat dramatic piața denimului.

Confirmându-și statutul de pionier în lumea denimului, Roberto Cavalli a lansat Cavalli Jeans (redenumit ulterior Just Cavalli) în 2000.

În decembrie 2004, Cavalli a sponsorizat expoziția "Wild: Fashion Untamed" la Metropolitan Museum of Art's Costume Institute din New York, o expoziție care a analizat fascinația omului pentru pieile de animale, precum și referințele la animale în îmbrăcăminte de-a lungul istoriei.

„Nu este vorba că îmi place să folosesc animal print, îmi place tot ce este din natură", a spus Roberto în 2011.

Pentru prima sa reproiectare din ultimii 25 de ani, Playboy a apelat la Cavalli pentru a da un plus de vervă celebrelor sale costume de iepuraș în iunie 2005.

Amplasată într-o sticlă acoperită cu piele de șarpe, Roberto Cavalli Vodka a fost lansată în septembrie 2005.

Urmate de vinuri, restaurante și cluburi pentru membri, aceste extinderi ale mărcii au confirmat Cavalli ca designerul de referință pentru un stil de viață de elită.

În 2007, designerul a colaborat cu unele dintre cele mai importante artiste din industria muzicală. Christina Aguilera și Jennifer Lopez i-au cerut designerului să creeze costume pentru concerte importante, în timp ce Spice Girls au purtat o garderobă Cavalli făcută la comandă pentru turneul lor global de reunire.

În luna noiembrie a aceluiași an, Cavalli a lansat prima sa colecție pentru H&M. Colecția s-a epuizat în câteva ore de la lansare.

O altă oportunitate de colaborare s-a ivit în iulie 2008, când casa Cavalli a creat o ediție limitată a unei sticle Diet Coke.

Femeia Cavalli

Cavalli a sărbătorit 40 de ani de activitate în 2010. Compania a fost desemnată prima marcă de modă feminină în topul Luxury Brand Status Index, a lansat o carte de cofetărie festivă și a organizat o petrecere pariziană extravagantă la care au participat Heidi Klum, Kylie Minogue, Naomi Campbell și Taylor Swift.

În martie 2012, Cheryl Cole a devenit muza lui Cavalli, purtând o ținută personalizată pentru o reprezentație în cadrul emisiunii britanice The Voice.

„Cheryl este femeia Cavalli perfectă, puternică, încrezătoare și sexy. Am folosit semnătura Cavalli Fantasia și imprimeurile de leopard pentru a crea o ținută care să dea spectacol", spunea designerul.

Getty

