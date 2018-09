Robert Redford, aclamat la Toronto pentru ultimul său rol, care i-ar putea aduce un Oscar

La Festivalul de film de la Toronto, Robert Redford a fost aclamat pentru rolul din "Old Man and the Gun", considerat "cântecul său de lebădă", pentru că actorul a anunțat, luna trecută, că nu va mai juca în alte filme.

Criticii consideră că acest ultim rol i-ar putea duce primul Oscar pentru interpretare.

Redford, care are 82 de ani, a câștigat o statuetă aurită pentru regie, în 1980, cu "Ordinary people", iar în 2002 a primit un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră.

"Old Man and the Gun" spune povestea, bazată pe fapte reale, a unui spărgător de bănci în serie, care refuză să revină pe calea cea dreaptă și evadează din închisoare.

Robert Redford este protagonist în filmul - regizat de David Lowery - în care mai apar Casey Affleck, Sissy Spacek şi cântăreţul Tom Waits.

”Am fost mereu atras de cei fărădelege, am interpretat multe roluri de genul acesta în carieră mea, acesta este ultimul din serie”, a spus actorul în vârstă de 82 de ani.

Un aspect important al filmului, bazat pe viaţa unui faimos infractor, Forrest Tucker, este relaţia combativă dintre personajul lui Redford și detectivul aflat pe urmele lui, interpretat de Casey Affleck.

Veteranul de la Hollywood, cunoscut pentru filme ca The Sting, Butch Cassidy sau Out of Africa a anunţat recent că vrea să se concentreze exclusiv asupra muncii din spatele camerei video, ca regizor.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!