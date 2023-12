Rescrie istoria într-un sezon cum nu s-a mai văzut! Survivor All Stars, în curând la PRO TV și pe VOYO

PRO TV anunță că, în curând, telespectatorii vor avea parte de Survivor All Stars!

Mai tare ca niciodată! Acum e acum. În 2024, show-ul revine și este timpul ca eroii să devină supereroi, să demonstreze că pot face față chiar și celor mai dure provocări. Cum se vor descurca? Cine va reuși să meargă până la capăt? Vom afla în curând, la PRO TV și pe VOYO!

”Survivor România aduce bucuria şi energia unui reality-game-show fără pereche, doar să vorbeşti despre sau să-i urmăreşti efectul de tsunami emoțional. Atunci când numelui show-ului de supraviețuire cel mai iubit de români îi adaugi un nou an - în speță, 2024, și încă și mai și, un supra nume, care va deveni subiectul central din prima jumătate a anului următor: All Stars, atunci misiunea noastră, echipajul navei Survivor, este setată pe modul: sezon suprem. Da, ați auzit/citit bine: următorul sezon de Survivor România va fi al celor mai buni survivori din toate sezoanele. All Stars va aduce noi limite și noi provocări inimaginabile, chiar și pentru luptătorii obișnuiți cu arena curajului de la PRO TV și de pe VOYO. Sezonul suprem Survivor All Stars este gata: traseele, consiiliile tribale, camp-urile, jungla dominicană freamătă în aşteptare. În curând, nisipul fin dominican va fi pulverizat de adrenalina marca Survivor All Stars!”, spune Daniel Pavel, prezentatorul show-ului.

În curând, noi informații despre Survivor All Stars!

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 09-12-2023 11:01