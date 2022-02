Relu de la Războinici, dublu accidentat. Cum a reușit performanța să câștige cursa

StirilePROTV

Competiția bărcilor între TJ și Relu, s-a lăsat cu o accidentare destul de serioasă. Relu a avut nevoie de ajutorul medicului și a ieșit temporar din competiție.

În timpul alergării pe ponton și la săriturile din barcă, Relu de la Războinici s-a rănit serios la picior. Dacă la unul din genunchi era deja bandajat pentru că pierdea sânge, la celălalt picior a făcut întindere. A putut însă să ducă cursa la bun sfârșit, ba chiar a reușit să iasă victorios, în ciuda handicapului.

Relu Pănescu: „Întindere, cred că” - le-a spus el coechipierilor, la momentul când a avut nevoie de intervenția medicului.

-Și aici, îți curge sânge

-Bine, aici m-am lovit prima dată

Relu Pănescu: „Și am simțit de la prima alergare, dar am zis că nu mă pot da accidentat... Mai sunt puncte de jucat... Îl țin cam încordat”.

Medicul: „E contractură”.

Relu Pănescu: „Pe alergare, da, dar am simțit de la primul sprint, prima probă, prima serie, atunci am simțit, dar am spus hai, mă, că mă lasă”