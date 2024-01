Regizorul Oliver Stone: "În avion m-am uitat la John Wick și am adormit de aproximativ 778 de ori”

Regizorul filmelor Platoon și Natural Born Killers a luat în vizor și filmele din seria John Wick, susținând că "lumea a degenerat în non-logică".

Stone, în vârstă de 77 de ani, a făcut aceste afirmații într-un interviu pentru City AM. Când a fost întrebat dacă ar lua în considerare să regizeze Barbie 2, Stone a mârâit: "Ridicol. Ryan Gosling își irosește timpul dacă face asta pentru bani. Ar trebui să facă filme mai serioase.

"El nu ar trebui să facă parte din această infantilizare a Hollywood-ului. Acum totul este fantezie, fantezie, fantezie, inclusiv toate filmele de război: fantezie, fantezie. Chiar și filmele Fast and Furious, care obișnuiau să-mi placă, au devenit ca filmele Marvel. Adică, câte accidente poți vedea?"

Regizorul, care se afla la Londra, a adăugat că nu a reușit să rămână treaz în timpul zborului cu John Wick.

"În avion m-am uitat la John Wick, care are trei ore și ceva", a spus Stone, potrivit The Independent. "Și am adormit de aproximativ 778 de ori în timpul lui. Mă tot trezeam și trebuia să mă confrunt cu el omorând mai mulți oameni. E ca și cum lumea a degenerat în non-logică".

Stone a fost un critic constant și deschis al Hollywood-ului de ceva timp. În 2020, el a declarat pentru The New York Times că "totul a devenit prea fragil, prea sensibil".

"Hollywood-ul acum - nu poți face un film fără un consilier Covid. Nu poți face un film fără un consilier de sensibilitate. Este ridicol", a adăugat el.

"Academia se răzgândește la fiecare cinci, zece, două luni cu privire la ceea ce încearcă să țină pasul", a continuat Stone. "Este politically correct **** și nu este o lume în care sunt nerăbdător să dau peste ea. Nu am văzut-o niciodată atât de nebună ca aceasta. Este ca o petrecere cu ceai, ca în Alice în Țara Minunilor".

În ultimii ani, Stone s-a orientat către filme documentare.

Anul trecut, el a vorbit cu The Independent despre filmul său Nuclear Now, care face apel la adoptarea pe scară largă a energiei nucleare.

"Mereu se spune că, dacă va avea loc un accident cu energia nucleară, va fi sfârșitul lumii. Asta e o prostie", a spus Stone. "Cel mai rău scenariu s-a întâmplat deja. Am avut o explozie nucleară la Cernobîl, care s-a scurs în tot nordul Europei. Dar câți oameni au murit de fapt din cauza ei?".

Între timp, Gosling a dezvăluit recent că fiicele sale mai mici nu i-au văzut încă interpretarea din Barbie.

"Nu știu dacă ar trebui să vă uitați la tatăl vostru în rolul lui Ken", a spus Gosling. "Nu știu care este vârsta potrivită pentru a-l vedea pe tatăl vostru făcând asta. Devine destul de nebunesc".

Sursa: The Independent