Regina Camilla şi Brigitte Macron, împreună la Londra, la decernarea unui premiu literar

Întâlnirea a avut loc la ceremonia de decernare a unui premiu literar franco-britanic, informează AFP.

Premiul Antantei Literare, care celebrează Antanta Cordială, a fost lansat în timpul vizitei regale la sfârşitul lunii septembrie 2023 de regina Camilla, cunoscută şi datorită pasiunii sale pentru cărţi, şi de doamna Macron, fostă profesoară de franceză, la Biblioteca Naţională a Franţei din Paris.

Cele două femei, care se cunosc bine, s-au sărutat miercuri pe obraz atât la venire, cât şi la plecare. Ele au purtat şi o discuţie privată care a durat peste 15 minute. Brigitte Macron i-a oferit reginei Camilla o carte despre restaurarea Catedralei Notre-Dame din Paris.

Regina britanică, slăbită de o formă de pneumonie virală, i-a mărturisit că era încă "obosită" miercuri, în timpul recepţiei organizate la Ambasada Franţei din Londra.

Doamna Macron a dezvăluit la rândul ei că ea şi preşedintele Emmanuel Macron citesc în fiecare zi.

"Preşedintele, ca şi mine, nu lasă să treacă nicio zi fără să citească. Niciodată", a declarat ea în faţa invitaţilor.

Premiul Antantei Literare a recompensat în acest an două scriitoare, francofonă şi anglofonă, ale căror cărţi se adresează adolescenţilor şi tinerilor adulţi: Lucie Byron, autoare de benzi desenate, premiată pentru volumul "Voleuse", şi Manon Steffan Ros, recompensată pentru volumul "The blue book of Nebo".

Nici regina britanică, nici Brigitte Macron nu au făcut declaraţii în timpul decernării premiului, în contextul politic tensionat din Franţa şi în condiţiile în care starea de sănătate a soţiei suveranului stârneşte îngrijorări în Regatul Unit.

Regina Camilla suferă de o infecţie pulmonară de la revenirea sa în ţară după un turneu întreprins în Australia şi Insulele Samoa la sfârşitul lunii octombrie şi şi-a anulat de atunci mai multe apariţii publice, la recomandarea medicilor.

Premiul Antantei Literare se înscrie în seria de evenimente organizate pentru a celebra cea de-a 120-a aniversare a Antantei Cordiale şi care s-au desfăşurat în cele două ţări în acest an.

Semnat în 1904, acel acord a permis ameliorarea relaţiilor între Franţa şi Regatul Unit după Războaiele napoleoniene. Este considerat până în prezent fundamentul alianţei dintre aceşti doi membri ai NATO, a căror prietenie a fost adeseori tumultuoasă de-a lungul secolelor.

