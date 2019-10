Reacţia Innei când şi-a auzit o piesă pe coloana sonoră a unui film. "Am dat înapoi"

După ce piesele lor au ajuns în topurile radiourilor din mai multe ţări, muzicienii români au succes şi în alte domenii.

Producătorii străini le aleg melodiile drept coloană sonoră pentru filme, seriale, prezentări de modă ori reclame. Cel mai recent succes a fost înregistrat de Inna, care va avea o piesă, în noul joc: ''Need For Speed''.

Lansată în martie anul acesta, piesa Tu Manera a strâns până acum peste 27 de milioane de vizualizări pe Youtube. Recent, le-a atras atenţia şi producătorilor jocului Need For Speed Heat, care au inclus-o pe lista de soundtrack-uri.

Inna: "M-am trezit cu foarte multe story-uri de la fanii mei cum că este pe Need for Speed, este un joc pe care îl jucam şi eu în copilărie. Mă simt extraordinar de împlinită, mă simt fericită, cred că pot spune că trăiesc cea mai intensă perioada din viaţa mea pentru că asta este muzica pe care am scris-o eu din sufletul meu, bineînţeles alături de colegul meu drag, David."

Aceeaşi piesă a fost folosită şi în serialul Grand Hotel, o peliculă produsă de Eva Longoria. Iar o alta de pe acelaşi album - Sin Ti - apare într-o producţie Netflix.

Inna: "Am rămas surprinsă, era o scenă în care două personaje din film discutau şi era aşa un background şi a trebuit să dau înapoi pentru că nu mi-a venit să cred că se întâmplă lucrul ăsta."

Luna trecută, şi piesa Iguana a Innei a fost selectată pentru faimoasa prezentare a Donatellei Versace, în cadrul căreia a defilat Jennifer Lopez.

Recent, şi cei de la Apple au încheiat o colaborare cu artista.

Succes au şi alţi conaţionali. De pildă, doi producători romni s-au făcut remarcaţi peste hotare după ce au furnizat o piesă pentru pelicula Fifty Shades Darker, interpretată de Nicki Minaj şi Nick Jonas.

Iar melodia Alexandrei Stan, Mr Saxobeat a fost folosită pentru coloana sonoră a cel puţin cinci seriale americane, printre care şi CSI.