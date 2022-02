Războinicul Relu, despre momentele cumplite din exil: „Nu îi interesează”

Războinicii au fost judecați aspru în consiliul de nominalizare pentru că nu i-au trimis mâncare în exil lui Relu Pănescu, colegul lor de echipă.

Concurenții nu s-au putut abține și au deschis subiectul, mai ales pentru faptul că au fost văzuți ca răuvoitori.

Blaze pune că, de fapt, colegilor nu prea le-a păsat de Relu.

Relu nu a primit nici a doua porție de mâncare, cutia lui fiind goală, pentru a doua oară la rând.

CRBL crede că mâncarea a fost trimisă înainte de consiliu. Însă, de cealaltă parte, Reluse arată dezamăgit de echipa lui și spune că își va schimba atitudinea. „Voi lăsa diplomația. Nu îi interesează."

În ediția de luni, CRBL și Relu Pănescu au continuat să se revolte pentru faptul că au fost trimiși în exil

CRBL: „Aproape că îmi să plâng, că am fost trimis aiurea în exil. Acest exil este ca o pușcărie, în care nu se întâmplă nimic, în ca re nu ai cu cine să comunici, mâncare nu există... Nu credeam ca va fi în halul ăsta. Ce mă șochează pe mine e că la pușcarie se duc ce vinovați. Eu pe ce motiv am fost trimis în exil? Pentru ce? De ce să pățesc eu treaba asta? Nu doresc nimănui... dar pentru că am trecut eu prin treaba asta, le doresc tuturor să ajungă în acest exil, ca să înțeleagă despre ce e vorba la Survivor.”

CRBL către Războinici: „Bă, dar nu vă e rușine să îi trimiteți porția lui de mâncare? E mâncarea pe care el a câștigat-o. Dar eu am împărțit-o cu colegul meu de celulă.”

Relu Pănescu: „Mi-am pus întrebarea în toată perioada de exil. De ce eu? Mi-am adus contribuția în acest joc. Ceea ce eu trăiesc în ziua de azi, este, oarecum, iadul pe Pământ. Nu găsesc explicații. Într-adevăr, sunt la Survivor, merg înainte, până la capăt. Doar publicul este suveran, el decide, în rest, nimeni nu poate să îmi decidă soarta.”