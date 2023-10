PRO TV lansează PRO VERDE, o nouă emisiune, în exclusivitate, pe platformele digitale

După ce a fost prima televiziune care s-a alăturat inițiativei albert a Academiei Britanice de Film și Arte Teatrale (BAFTA), care sprijină membrii săi din industrie în a elimina impactul asupra mediului, precum și pentru a dezvolta conținut care este compatibil cu un climat sustenabil, PRO TV continuă să investească în acest domeniu.

Gazdele emisiunii vor fi alternativ Teodora Ghenciu și Ciprian Stănescu. Teodora este fost jurnalist de televiziune, fondatoarea eeco.ro, platforma care adună într-un loc toate comunitățile, inițiativele, furnizorii și ideile de sustenabilitate din România, în timp ce Ciprian este cel care conduce organizația Social Innovation Solutions și predă Sustenabilitate la The Entrepreneurship Academy, cea mai cunoscută facultate de antreprenoriat.

„A fost o mare bucurie pentru mine să aflu că intră în atenția mass media sustenabilitatea, un subiect care mă preocupă și în jurul căruia am încercat în ultimii ani să creez conștientizare, în social media și prin platforma eEco.ro. Speram ca dezvoltarea durabilă să iasă cât mai repede din zona de nișă, pentru că suntem în plină criză climatică și e nevoie ca toate forțele să se unească. Și mă bucur că prima instituție de presă generalistă care a făcut acest pas este PRO TV, locul unde am crescut ca jurnalist și unde am pus bazele a tot ce fac astăzi în materie de comunicare”, spune Teodora Ghenciu.

„Am acceptat cu responsabilitate invitația echipei de a fi gazda emisiunii PRO VERDE. Ca și în proiectele de educație de sustenabilitate ale Social Innovation Solutions pe care le-am fondat, cred că rolul meu de a facilita accesul la experți și antreprenori relevanți este important. PRO VERDE poate să aducă inspirația de care avem atâta nevoie pentru a construi un viitor sustenabil. Este, însă, și un spațiu de conversație despre inovație pentru sustenabilitate, iar inițiativele prezentate pot inspira dezvoltarea propriilor soluții sau start-ups”, a zis Ciprian Stănescu.

„Emisiunea PRO VERDE lansată pe platformele digitale PRO TV va aborda provocările noastre actuale de mediu, cum ar fi schimbările climatice, poluarea, defrișările. Credem că nu există pași mici atunci când sunt făcuți în direcția corectă. Scopul este de a lega emoțional publicul de importanța și relevanța imediată a acestor probleme și de a contribui la un comportament responsabil al companiilor și cetățenilor față de mediu”, a declarat Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV.

Nu ratați, săptămânal, noi ediții din primul sezon al show-ului PRO VERDE!

