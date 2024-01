Prinţul William şi-a vizitat soţia la spital. Cum a fost surprins de paparazzi. VIDEO

Regina Camilla a declarat că regele Charles al III-lea, care se pregăteşte la rândul său pentru o intervenţie chirurgicală săptămâna viitoare, "abia aşteaptă să se întoarcă la muncă", relatează SkyNews.

New: Prince William has left the London Clinic today after visiting the Princess of Wales who is recovering from abdominal surgery (video by @adelajourno ) pic.twitter.com/inWxO8PCL0