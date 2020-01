Prințul Harry a ajuns în Canada, pentru o viață „mai independentă”. Primele imagini cu Meghan la plimbare

La mai puţin de două săptămâni după anunţul şoc al ducelui şi ducesei de Sussex de a se retrage din familia regală, pentru a deveni mai independenţi, şi la două zile după acordul anunţat de regina Elisabeta a II-a, prinţul Harry, în vârstă de 35 de ani, a aterizat la ora 03:00 GMT în Vancouver, purtând o căciulă pe cap şi o geantă aruncată neglijent pe umăr, potrivit imaginilor publicate de Daily Mail.

El a luat apoi un alt zbor către insula Vancouver, unde Meghan şi Archie îl aşteptau în casa în care locuiesc de mai multe săptămâni şi unde familia princiară a petrecut sărbătorile de sfârşit de an.

Sky News a prezentat imagini cu prinţul urcându-se grăbit într-un sedan cenuşiu care îl aştepta şi care apoi a plecat sub escorta poliţiei.

Harry s-a întâlnit cu soţia sa Meghan, 38 de ani, care s-a întors în Canada a doua zi după anunţul retragerii cuplului şi care de atunci a fost văzută de mai multe ori mergând în vizită la diverse asociaţii.

The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver ???? pic.twitter.com/sYvDlSgsZd