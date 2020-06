Primul mesaj al lui Marcel Pavel, infectat cu coronavirus. „O pneumonie şi acest nenorocit de COVID-19, aproape fatale”

Marcel Pavel, internat zilele trecute la Institutul "Matei Balş", mulţumeşte personalului medical şi precizează că a fost "salvat", dar mai are încă o perioadă "dificilă de trecut".

Artistul a fost diagnosticat cu Covid-19 și se află internat la Institutul „Matei Balș”, după ce joi a fost diagnosticat cu Covid-19.

Artistul de 60 de ani supus unui tratament medicamentos.

"În ultimele zile am trecut prin momente cumplite şi de aceea este lesne de înţeles că nu am mai apărut aici pe reţelele de socializare! Regretul cel mai mare a fost acela că mass-media nu se dezminte niciodată, câteva excepţii făcând doar anumite publicaţii şi posturi de tv care au dat ştirile la modul foarte corect privind starea mea de sănătate şi cauzele reale ale acestei nenorociri care s-a abătut asupra mea, contactând o dublă pneumonie şi corelată cu acest nenorocit de COVID-19, fiindu-mi aproape fatale! (...) Acum, cu ajutorul bunului Dumnezeu şi al întreg personalului Institutului 'Matei Balş', condus impecabil de către domnul Streinu-Cercel, am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut şi voi reveni la viaţă cum s-ar spune! Mă plec în faţa acestor eroi pentru priceperea, gesturile şi eforturile extraordinare ale medicilor, asistentelor medicale, infirmierelor Institutului 'Matei Balş'", a scris artistul, vineri, pe pagina sa de Facebook.