Premiile Grammy 2019, dominate de artiști hip-hop. Cine e marele favorit

În noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles se vor decerna cele mai importante trofee ale industriei muzicale americane: premiile Grammy.

Faţă de anii trecuţi, sunt mult mai multe femei printre nominalizaţi. Şi, deşi una dintre melodiile nominalizate se numeşte „Rock star", n-o să vedeţi rockeri pe scenă: hip-hopul e la putere la această ediţie.

Femeile sunt prezente în număr mare printre nominalizaţii la categoriile importante.

Jem Aswad, jurnalist Variety: „Există un elan în spatele lor, pe baza a ceea ce s-a întâmplat anul trecut: lipsa reprezentării feminine printre câştigători, lipsa reprezentării feminine în industrie."

Deşi numărul nominalizaţilor la categoriile principale a fost extins de la cinci la opt, artiştii cu cele mai multe nominalizări sunt în continuare bărbaţi. Kendrick Lamar are şansa să câştige opt premii.

Cei patru artişti deja menţionaţi concurează la premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, alături de H.E.R., Janelle Monae, Kacey Musgraves și Post Malone.

Jem Aswad, jurnalist Variety: „Hip-hop, R&B şi pop domină în asemenea măsură, încât probabil că vor lua toate premiile importante."

„Rock star" al lui Post Malone concurează la două premii, printre care şi piesa anului. Artistul va susţine un recital, dar probabil că o va face fără 21 Savage, arestat acum o săptămână pentru că locuia ilegal în Statele Unite.

La categoria cea mai bună piesă a anului mai sunt Zedd, Maren Morris şi Grey pentru „The Middle", Lady Gaga şi Bradley Cooper pentru „Shallow" de pe coloana sonoră a filmului „A star is born", şi „This is America" a lui Childish Gambino. Gazda premiilor Grammy e o cântăreaţă care are ea însăşi 15 asemenea trofee: Alicia Keys.

Jem Aswad, jurnalist Variety: „E exact persoana potrivită. Pe de o parte, reprezintă foarte artiştii consacraţi. Pe de altă parte, are hip-hopul în sânge."

