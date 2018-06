Black Eyed Peas, câştigătoare a 6 premii Grammy, vine în această vară la UNTOLD

Este singurul festival din Europa la care artiştii americani au acceptat să susţină un spectacol în acest an. În paralel, organizatorii UNTOLD anunţa că au vândut deja 65 de mii de abonamente pentru cele 4 zile şi 4 nopţi de muzică.

Trupa ''Black Eyed Peas'' a vândut peste 75 de milioane de discuri în toată lumea şi are piese celebre precum "Where is the love", "I gotta feeling" sau "Let's get it started". Artiştii americani vor cânta pe scena principală de la UNTOLD, pe 5 august, în ultima seară de festival.

În turneul intitulat "The End, The Beginning" cei de la Black Eyed Peas au cântat numai cu casa închisă. Trupa a luat o pauză şi a apărut doar la evenimente speciale, printre care Finală Champions League, Billboard Music Awards sau concertul caritabil Ariana Grande din Manchester.

EDY CHEREJI, director de marketing şi comunicare Untold:

"Va fi cu siguranţă concertul anului în România, anul acesta show-ul de la Untold va fi singurul din Europa, este aşadar un eveniment de la care nu trebuie să lipsiţi."

Tot în ultima seară a festivalului, aşa cum şi-a obişnuit fanii, va mixa şi DJ-ul Armin Van Buuren:

"Salutare. Sunt Armin van Buuren şi tuturor fanilor din România vă transmit toată dragostea mea. Ştiţi despre ce vorbesc, se întâmplă din nou în această vară, ceva ce am păstrat tot anul, ce este mai bun pentru Untold."

Artistul olandez promite că are şi alte surprize pentru publicul său.