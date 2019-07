Premiile Emmy 2019. Record pentru Game of Thrones: 32 de nominalizări

Serialele „Game of Thrones” (HBO) şi „The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime) au primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 71-a ediţie a galei premiilor Primetime Emmy, unde sunt recompensate producţiile de televiziune.

Ultimul sezon al serialului HBO a primit 32 de selecţii, cele mai multe primite de un serial într-un singur an, iar producţia Amazon Prime, 20. Între serialele care se regăsesc în listă se numără „Killing Eve” - actriţele Jodie Comer şi Sandra Oh au fost nominalizate la aceeaşi categorie, „Pose”, „A Very English Scandal” şi „This is Us”.

Din punct de vedere al numărului de selecţii, potrivit Variety, „GOT” şi „TMMM” sunt urmate de „Chernobyl”, cu 19, „Saturday Night Live”, cu 18, şi „Barry”, cu 17.

În total, HBO a primit 137 de nominalizări, Netflix - 117, NBC - 58, Amazon Prime Video - 47 şi CBS - 43.

Frank Scherma, preşedinte şi CEO al Television Academy, care numără 24.000 de membri cu drept de vot, i-a prezentat marţi pe actorii Ken Jeong şi D'Arcy Carden care au anunţat nominalizările pentru cea de-a 71-a ediţie a premiilor Primetime Emmy la Saban Media Center din Los Angeles.

Actor într-o miniserie/ film de televiziune – Mahershala Ali („True Detective”), Benicio Del Toro („Escape at Dannemora”), Hugh Grant („A Very English Scandal”), Jared Harris („Cernobyl”), Jharrel Jerome („When They See Us”), Sam Rockwell („Fosse/ Verdon”).

Actriţă într-o misierie/ film de televiziune – Amy Adams („Sharp Objects”), Patricia Arquette („Escape at Dannemora”), Aunjanue Ellis („When They See Us”), Joey King („The Act”), Niecy Nash („When They See Us”) şi Michelle Williams („Fosse/ Verdon”).

Actor într-un serial de comedie – Anthony Anderson („black-ish”), Don Cheadle („Black Monday”), Ted Danson („The Good Place”), Michael Douglas („The Kominsky Method”), Bill Hade („Barry”) şi Eugene Levy („Schitt's Creek”).

Actriţă într-un serial de comedie – Christina Applegate („Dead To Me”), Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel”), Julia Louis-Dreyfus („Veep”), Natasha Lyonne („Russian Doll”), Catherine O'Hara („Schitt's Creek”) şi Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”).

Actor într-un serial dramă – Jason Bateman („Ozark”), Sterling K. Brown („This is Us”), Kit Harrington („Game of Thrones”), Bob Odenkirk („Better Call Saul”), Billy Porter („Pose”), Milo Ventimiglia („This is Us”).

Actriţă într-un serial dramă – Emilia Clarke („Game of Thrones”), Jodie Comer („Killing Eve”), Viola Davis („How To Get Away With Murder”), Laura Linney („Ozark”), Mandy Moore („This is Us”), Sandra Oh („Killing Eve”) şi Robin Wright („House of Cards”).

Film de televiziune – „Bandersnatch-Black Mirror” (Netflix), „Brexit” (HBO), „Deadwood” (HBO), „King Lear” (Amazon) şi „My dinner with Herve” (HBO).

Miniserie – „Cernobyl” (HBO), „Escape at Dannemora” (Showtime), „Fosse/ Verdon” (FX), „Sharp Objects” (HBO) şi „When They See Us” (Netflix).

Serial comedie – „Barry” (HBO), „Fleabag” (Amazon Prime), „The Good Place” (NBC), „The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime), „Russian Doll” (Netflix), „Schitt's Creek” (Pop) şi „Veep” (HBO).

Serial dramă – „Better Call Saul” (AMC), „Bodyguard” (Netflix), „Game of Thrones” (HBO), „Killing Eve” (AMC/ BBC America), „Ozark” (Netflix), „Pose” (FX), „Succession” (HBO) şi „This is Us” (NBC).

Cea de-a 71-a gală a premiilor Primetime Emmy va avea loc pe 21 septembrie, la Los Angeles.