Polițista dată afară după ce a postat poze în bikini, face acum avere din OnlyFans. Cum arată la 38 de ani, cu doi copii

Leanne Carr a fost a lucrat pentru poliția din Lincolnshire timp de 14 ani și a fost considerată „cap de afiș”, reprezentând și imaginea instituției, din cauza înfățișării sale plăcute.

Fosta polițistă susține că a fost „hăituită” și hărțuită timp de mai mulți ani, doar pentru că a postat fotografii picante din vacanțe, pe rețelele de socializare. Totuși, ea a declarat cu mâna pe inimă că nu a obținut niciun fel de profit de pe urma acestora, cât timp a lucrat în poliție. Adevărații banii i-a făcut din OnlyFans, dar când a părăsit instituția, susține Leanne Karr, potrivit cotidianului The Sun.

Acum, femeia în vârstă de 38 de ani a vorbit pentru prima dată despre calvarul ei și susține că poliția din Lincolnshire este invadată de misoginism și hărțuire, pe care le-a trăit pe propria piele.

Leanne Carr, o mamă singură cu doi copii, a fost acuzată de trei abateri disciplinare, dar ea susține că singura ei „vină” a fost să posteze online fotografii cu ea în bikini minusculi.

Ea a mai relatat că șefii din poliție au anchetat-o pentru că a fost fotografiată purtând un bikini cu o băutură energizantă marca Rockstar, crezând în mod greșit că este vorba de logo-ul firmei Rockstar Games, care produce jocul video violent Grand Theft Auto.

Reacția Poliției

În replică, poliția din Lincolnshire a negat toate acuzațiile de misoginism și hărțuire comunicând reporterilor „The Sun” că tratează astfel de probleme cu "cea mai mare seriozitate".

Leanne a fost investigată timp de peste doi ani pe fondul acuzațiilor că ținuta ei în postările de pe rețelele de socializare nu era potrivită în raport cu munca de polițist și că făcea bani din modeling - acuzații despre care ea spune că sunt 100% false.

„Totul a fost ridicol, dar mi-a distrus cariera, relația și m-a lăsat într-o situație foarte proastă. Mi-am iubit meseria de ofițer de poliție și am fost mândră de ceea ce am realizat, dar am simțit că am fost înjunghiată pe la spate de colegi geloși și de instituție a poliției care nu era dispusă să țină pasul cu vremurile", a declarat Leanne.

Sursa: thesun.co.uk Etichete: , , , , Dată publicare: 28-06-2023 22:33