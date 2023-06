O polițistă a fost împușcată în cap de un coleg, care ulterior s-a sinucis. Ce au descoperit anchetatorii

Tragdia a avut loc joi, într-un cartier din Roma. Vecinii care au auzit împușcăturile au sunat imediat la serviciile de urgență. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit trupul neînsuflețit al femeii, încă în genunchi, scrie ilfattoquotidiano.it.

Potrivit surselor, autorul crimei a fost identificat ca fiind Massimiliano Carpineti, un coleg de-al victimei. După comiterea faptei, bărbatul a plecat cu mașina, iar mai târziu a fost găsit mort în autoturism, în apropiere de locul crimei. Acesta ar fi comis ambele fapte cu o armă de serviciu.

Vecinii sunt șocați de cele întâmplate.

„M-am uitat pe fereastră și am văzut o femeie pe care o cunosc ieșind din clădire, cu mâinile pe față și o alta alergând speriată. Am întrebat ce s-a întâmplat și mi-au spus că a murit o femeie. Pe stradă, oprită, era o mașină albă cu ușa deschisă pe partea pasagerului pe care am văzut-o închizându-se și mașina plecând”, a declarat o vecină.

„Suntem șocați, Torraccia este o zonă liniștită”, a spus un alt vecin.

Femeia ucisă era căsătorită cu un polițist și împreună aveau un fiu în vârstă de 22 de ani, care și el este polițist și locuiește în Vicenza. Autorul crimei și victima sa lucrau la Inspectoratul de Siguranță Publică al Camerei Deputaților.

Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.

Sursa: ilfattoquotidiano.it Etichete: , , , Dată publicare: 02-06-2023 08:36