Petrecere mare la un festival cu tradiție organizat în București. Muzica retro, un real succes

Așa a început petrecerea pentru mulți dintre tinerii care în acest weekend au ajuns la un festival cu tradiție organizat în București.

În zonele special amenajate pentru poze mai mereu a fost coadă. Pentru că, după cum recunosc unii, este musai ca prietenii din mediul virtual să afle cum te distrezi.

Nu doar în fața scenei a fost aglomerație. Și pe lângă decorurile retro mulți au roit fără întrerupere. Unii nici nu au dat startul petrecerii până nu s-au asigurat că au măcar o fotografie reușită.

„Primul lucru cum am ajuns am făcut poze. Pentru generația noastră e foarte important să ne postam, să vadă toată lumea că am participat”, a spus o fată.

Ba chiar s-a stat la coada pentru a imortaliza momentul și pentru a împărtăși experiența pe rețelele de socializare.

Și în jurul unor bănci - reprezentative pentru anii de școală - a fost forfotă mare.

Dacă pentru unii dintre ei ședința foto încă nu s-a încheiat, alții au trecut deja la dans. Toată lumea se bucură de ultima seară în care se simt cu adevărat nostalgici.

