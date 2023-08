Paul McCartney şi Ringo Starr au cântat din nou împreună. Muzicienii, reuniţi de Dolly Parton pentru coverul „Let It Be”

„Rockstar”, care va fi lansat pe 17 noiembrie, va fi cel de-al 49-lea album de studio al lui Parton şi conţine 30 de piese şi chiar mai multe apariţii ale unor invitaţi speciali, scrie news.ro.

Super albumul constă în principal din cover-uri rock clasice, deşi Parton a scris şi câteva piese noi pentru proiect, printre care se numără single-ul „World on Fire” şi piesa promoţională „Bygones”, cu Rob Halford de la Judas Priest. De asemenea, Parton a mai lansat deja cover-uri ale pieselor „We Will Rock You/We Are the Champions” de la Queen şi „Magic Man” de la Heart, cu Ann Wilson.

Alte colaborări de pe viitorul album includ „Every Breath You Take” cu Sting, „Wrecking Ball” cu Miley Cyrus, „Heart of Glass” cu Debbie Harry de la Blondie, „Stairway to Heaven” cu Lizzo, „(I Can't Get No) Satisfaction” cu Pink şi Brandi Carlile, „Don't Let the Sun Go Down on Me” cu Elton John" şi „Free Bird” cu Lynyrd Skynyrd.

Parton a fost inclusă anul trecut în Rock & Roll Hall of Fame. Ea a respins iniţial nominalizarea, invocând lipsa ei de experienţă în ceea ce priveşte genul rock.

„Chiar dacă sunt extrem de flatată şi recunoscătoare că am fost nominalizată pentru Rock & Roll Hall of Fame, nu simt că am câştigat acest drept”, a scris ea pe Twitter. „Chiar nu vreau ca voturile să fie împărţite din cauza mea, aşa că trebuie să mă retrag cu respect”.

Cu toate acestea, Parton s-a răzgândit după ce a primit mai multe informaţii despre această onoare.

„Sunt onorată şi umilită de faptul că am fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame”", a spus ea. „Bineînţeles că o voi accepta cu graţie. Le mulţumesc tuturor celor care au votat pentru mine şi tuturor celor de la [Rock & Roll Hall of Fame]. Voi continua să muncesc din greu şi voi încerca să mă ridic la înălţimea onoarei”.

McCartney a scris „Let It Be” aproape de finalul existenţei formaţiei The Beatles la sfârşitul anilor 1960, iar piesa a dat în cele din urmă numele ultimului album lansat de grup („Abbey Road” a fost înregistrat după „Let It Be”, dar a fost lansat cu opt luni mai devreme din cauza întârzierilor la mixaj).

Cântecul a fost inspirat de un vis pe care McCartney l-a avut despre mama sa, Mary. „Let It Be” a ajuns pe locul 1 în SUA şi pe locul 2 în Marea Britanie, iar de atunci a fost preluat de artişti legendari precum Aretha Franklin, John Denver şi Bill Withers.

Sesiunea de înregistrare a cântecului de către The Beatles a fost filmată şi poate fi văzută la sfârşitul documentarului „Get Back” al lui Peter Jackson.

McCartney şi Starr au lucrat împreună în mai multe ocazii în ultimii ani, cel mai recent la piesa „Here's to the Nights”, din 2020, de pe EP-ul său „Zoom In”.

Înainte de asta, cei doi au colaborat la un cover al piesei „Grow Old with Me” a lui John Lennon pe albumul „What's My Name” din 2019 al lui Starr.

Foştii membri The Beatles au cântat ultima dată împreună live pe Dodger Stadium din Los Angeles în 2019, când Starr a apărut ca invitat surpriză la ultimul spectacol din turneul „Freshen Up” al lui McCartney. McCartney şi Starr au cântat împreună „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)” şi „Helter Skelter”.

