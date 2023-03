Premiile Oscar 2023. Cotele la casele de pariuri pentru filmele nominalizate și cine sunt favoriții

Câștigătorii celei de-a 95-a gală Oscar 2023 vor fi anunțați luni dimineață, după ora 03.00, în cadrul ceremoniei organizate în Los Angeles la Dolby Theatre și transmisă live în exclusivitate în România pe VOYO.

Cine sunt favoriții caselor de pariuri pentru Oscar 2023

Nominalizările la Oscar 2023 au fost anunțate pe 24 ianuarie, iar de atunci și până în noaptea ceremoniei, pariorii și cinefilii au posibilitatea să parieze pe filmele sau actorii favoriți.

În funcție de predicțiile specialiștilor și de numărul pariurilor, casele de pariuri au întocmit diferite cote pentru fiecare nominalizat și au stabilit și listele cu favoriții.

Astfel, în România, pentru trofeul de cel mai bun film, favorit indiscutabil este filmul Everything Everywhere All at Once, peliculă care a obținut cele mai multe nominalizări la ediția din acest an al Premiilor Oscar și care poate fi urmărită în exclusivitate VOYO:

Pentru cel mai bun actor în rol principal, favoritul caselor de pariuri este Brendan Fraser, pentru rolul din The Whale. Actorul, recunoscut în special pentru rolurile sale din blockbustere precum The Mummy sau George of the Jungle, a reușit să facă un rol memorabil în The Whale și specialiștii ăl văd drept principalul favorit la câștigarea statuetei.

În ceea ce privește trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal, favorita la casele de pariuri este Michelle Yeoh, pentru rolul din Everything Everywhere All at Once. Actrița de origine asiatică și-a câștigat recunoaștere internațională pentru rolurile sale din filmul cu James Bond ”Tomorrow Never Dies” (1997) și din filmul de arte marțiale al lui Ang Lee, ”Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000). Ea este la prima nominalizare la Oscar.

Cotele ca casele de pariuri din România la Oscar 2023

Casele de pariuri din România au stabilit cotele de câștiguri pentru filmele nominalizate la Oscar 2023. În lista de mai jos, nominalizații sunt aranjați în ordinea cotelor, cu câte acestea sunt mai mici, cu atât specialiștii consideră că șansele să câștige trofeul sunt mai mari.

Cel mai bun film la Oscar 2023

Everything Everywhere All at Once – Superbet – cotă 1.05; Unibet – cotă 1,05, Betano – cotă 1,6

All Quiet on the Western Front - Superbet – cotă 12; Unibet – cotă 13, Betano – cotă 10

The Banshees of Inisherin - Superbet – cotă 15; Unibet – cotă 17, Betano – cotă 15

Top Gun: Maverick - Superbet – cotă 20; Unibet – cotă 26, Betano – cotă 25

The Fabelmans - Superbet – cotă 35; Unibet – cotă 34, Betano – cotă 25

Tar - Superbet – cotă 60; Unibet – cotă 67, Betano – cotă 50

Elvis - Superbet – cotă 150; Unibet – cotă 101, Betano – cotă 50

Avatar: The Way of Water - Superbet – cotă 125; Unibet – cotă 151, Betano – cotă 75

Triangle of Sadness - Superbet – cotă 200; Unibet – cotă 251, Betano – cotă 100

Women Talking - Superbet – cotă 200; Unibet – cotă 251, Betano – cotă 100

Cea mai bună actriță în rol principal la Oscar 2023 – cote la pariuri

Yeoh Michelle. (Everything Everywhere All at Once) - Superbet – cotă 1,65; Unibet – cotă 1,75, Betano – cotă 1,7

Cate Blanchett (Tar) - Superbet – cotă 2,1; Unibet – cotă 1,9, Betano – cotă 2,1

Andrea Riseborough (To Leslie) - Superbet – cotă 30; Unibet – cotă 29, Betano – cotă 20

Michelle Williams. (The Fabelmans) - Superbet – cotă 30; Unibet – cotă 34, Betano – cotă 25

Ana de Armas (Blonde) - Superbet – cotă 50; Unibet – cotă 51, Betano – cotă 35

Cel mai bun actor în rol principal la Oscar 2023 – cote la pariuri

Brendan Fraser (The Whale) - Superbet – cotă 1,55; Unibet – cotă 1,57, Betano – cotă 1,4

Austin Butler (Elvis) - Superbet – cotă 2,25; Unibet – cotă 2,25, Betano – cotă 2,6

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) - Superbet – cotă 13; Unibet – cotă 17, Betano – cotă 12

Bill Nighy (Living) - Superbet – cotă 50; Unibet – cotă 51, Betano – cotă 50

Paul Mescal (AfterSun) - Superbet – cotă 50; Unibet – cotă 51, Betano – cotă 50

Cel mai bun regizor – cote la pariuri

Daniel Kwan/Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once) - Superbet – cotă 1,07; Unibet – cotă 1,06, Betano – cotă 1.05

Steven Spielberg (The Fabelmans) - Superbet – cotă 7; Unibet – cotă 8, Betano – cotă 9

Todd Field (Tar) - Superbet – cotă 20; Unibet – cotă 20, Betano – cotă 15

Ruben Ostlund (Triangle of Sadness) - Superbet – cotă 22; Unibet – cotă 51, Betano – cotă 35

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) - Superbet – cotă 50; Unibet – cotă 26, Betano – cotă 35

Dată publicare: 09-03-2023 17:51