Oana Roman a slăbit și își reorganizează garderoba. Cum și-a remodelat corpul

Oana Roman a slăbit și s-a apucat de reorganizarea dressingului. Aceasta a mărturisit că multe haine din garderobă îi sunt acum mari, având în vedere că a slăbit peste 14 cm în șolduri.

„De când am slăbit pot să încep să port pantaloni, nu pot să port bluze fără mânecă încă, pentru că nu îmi permit, dar fac acele proceduri și sper să pot să ajung să port și fără mânecă. Am slăbit 10 kilograme, dar am slăbit foarte mult în centimetri, făcând procedurile de remodelare corporală am slăbit 14 cm peste șolduri și 10 cm în talie, ceea ce e mult”, a spus Oana, într-o intervenție video la „Vorbește lumea”.

Ea a mărturisit că va continua procesul de slăbire și că o dată pe săptămână face o procedură de remodelare corporală.

„Continui să țin și o dietă potrivită pentru mine, nu știu dacă poate fi recomandată tuturor. Nu îmi refuz nimic, dar mănânc foarte puțin din toate”, a mai spus Oana.