O tânără a filmat prima scenă pentru adulți într-un automobil Tesla. Ce greșeală a făcut

Taylor Jackson, o tânără de 19 ani care a filmat primul clip pentru adulți într-un automobil Tesla cu pilot automat, a povestit cum i-a venit ideea și ce greșeală a făcut în timpul aventurii.

Taylor susține că a vrut să fie prima persoană care filmează o scenă într-o mașină Tesla, însă se temea că altcineva i-a luat-o înainte.

”Am glumit cu iubitul meu și ne-am gândit că ar ieși o scenă grozavă. Am căutat pe internet, pentru că am crezut că trebuie să fie și alte persoane care să fi făcut asta, însă nu am găsit nimic”, spune tânăra.

Drept urmare, Taylor a stabilit o premieră în industria filmelor pentru adulți, apoi a publicat imaginile pe un site celebru, unde a devenit atracția principală.

Totuși, cei doi au fost în pericol, deoarece la un moment dat au dezactivat pilotul automat.

”Am atins volanul și astfel am dezactivat modul automat. Din fericire, drumul era drept, dar aglomerat. Am fost depășiți de multe mașini”, a explicat Taylor.

Acum, tânăra spune că se gândește să filmeze și partea a doua.

