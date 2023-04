O melodie creată de Inteligența Artificială, care pare cântată de Drake și The Weeknd, a devenit virală

O melodie creată de Inteligența Artificială, care se pretindea a fi cântată de Drake și The Weeknd , a devenit virală pe rețelele sociale înainte de a fi eliminată de casa de discuri Universal Music Group.

Melodia, numită Heart on My Sleeve, a fost eliminată de pe TikTok, Spotify și YouTube pentru „încălcarea conținutului creat cu inteligență artificială generativă”, scrie The Guardian.

Cântecul a devenit viral înainte de a fi retras de pe serviciile de streaming de UMG, care a condamnat întâmplarea.

Piesa a fost postată inițial pe TikTok de un utilizator numit Ghostwriter977 și distribuită pe serviciile de streaming sub numele de artist Ghostwriter.

Când a fost eliminată luni de pe rețelele sociale, melodia acumulase 600.000 de streamuri Spotify, 15 milioane de vizualizări TikTok și 275.000 de vizualizări YouTube.

UMG a declarat pentru revista Billboard că postările virale „demonstrează de ce platformele au responsabilitatea legală și etică fundamentală de a preveni utilizarea serviciilor lor în moduri care dăunează artiștilor”.

Platformele de streaming, îndemnate să blocheze accesul AI

”Pregătirea AI generativă folosind muzica artiștilor noștri (care reprezintă atât o încălcare a acordurilor noastre, cât și o încălcare a legii drepturilor de autor), precum și disponibilitatea conținutului care încalcă drepturile de autor creat cu AI generativă pe DSP-uri [furnizori de servicii digitale], ridică întrebarea în ce parte a istoriei doresc să fie toate părțile interesate din ecosistemul muzical: de partea artiștilor, fanilor și expresiei creative umane sau de partea falsurilor profunde, fraudei și refuzul artiștilor de compensația cuvenită”, a spus un purtător de cuvânt al UMG.

Săptămâna trecută, UMG a îndemnat platformele de streaming să blocheze companiile de inteligență artificială să acceseze melodiile casei de discuri, a informat Financial Times, spunând că a devenit conștientă că anumite servicii au fost instruite pe muzică protejată de drepturi de autor „fără a obține consimțământul necesar”, și a avertizat platformele: „Nu vom ezita să luăm măsuri pentru a ne proteja drepturile și pe cele ale artiștilor noștri”.

A doua oară într-o săptămână când Drake are probleme cu AI

Industria muzicală începe să se mobilizeze împotriva amenințării percepute de melodii false. În octombrie, Asociația Industriei de Înregistrări din America (RIAA) a avertizat că cei din companiile de inteligență artificială încalcă drepturile de autor în masa, folosind muzica pentru a-și antrena mașinile.

Este a doua problemă a lui Drake cu o melodie generată de AI într-o singură săptămână. Vineri, rapperul canadian a abordat o versiune a piesei ”Munch” a rapperului american Ice Spice care conținea un vers fals al lui. „Acesta este AI final”, a scris el într-o poveste pe Instagram.

De asemenea, o versiune AI a vocii sale a fost adăugată recent la o pieasă a Cardi B și Megan Thee Stallion de către rapperul și compozitorul Bryson Tiller.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 18-04-2023 16:03