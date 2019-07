Noapte de poveste la Electric Castle. Fanii au urmărit spectacolul cu lacrimi în ochi

Explozie de emoții în a treia noapte de Electric Castle. Oamenii adunați la Castelul Banffy din Bonțida s-au bucurat de muzică și au trăit intens, uneori până la lacrimi, fiecare moment.

Au cântat alături de artiștii preferați, iar cei care abia acum au descoperit festivalul spun că s-au îndrăgostit de atmosfera specială.

Cu multă energie, aşa au fost primiţi de public cei de la Florence and The Machine.

Mulţimea adunată în grădina Castelului Banffy a vibrat la unison pe ritmurile inconfundabile. Şi unii cu greu şi-au stăpânit emoţiile.

Spectator: "Extraordinar. Sunt cea mai mare fană Florence and the Machine de la Timişoara! Este absolut superb la Electric!"

Au fost şi mulţi tineri care au vrut să împărtăşească experianta cu prietenii de pe reţelele sociale, rămaşi acasă.

Citește și Un tânăr norocos a urcat pe scena de la Eletric Castle alături de Limp Bizkit

Reporter: "Am văzut că ai filmat, cu cine ţii legătura?"

Spectator: "Tuturor prietenilor de pe Instagram şi Facebok".

Reporter: "Eşti fan mare Florence and the Machine?"

Spectator: "Sunt fan mare încât să fiu aici şi să îmi iau un bilet doar pentru o zi doar pentru ei şi pentru Sigma"

Şi nu sunt singurii care s-au îndrăgostit iremediabil de festival.

Spectator: "Foarte foarte grozav festivalul! Mă bucur de el! E prima oară şi cu siguranţă mă voi întoarce."

În miez de noapte, în faţa spectatorilor au apărut DJ-ii de la Sigma, aşteptaţi cu nerăbdare de zeci de mii de oameni.

Reporter: "Mai ai energie?"

Spectator: "Da! Mai e"

Reporter:" Îţi place SIGMA? "

Spectator: "Foarte mult, pentru ei am venit la main stage"

Sâmbătă seara, pe scenă vor urca Loredana, Bring me The Horizon şi Subcarpati.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!