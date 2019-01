Nicoleta Voicu, în lacrimi după despărțirea de Gheorghe Turda. Ce a povestit

Cântăreața de muzică populară Nicoleta Voicu (47 de ani) a povestit în emisiunea „Vorbește lumea” cum a ajuns să se despartă de maestrul Gheorghe Turda (70 de ani), după 1 an de relație.

”Eu am crezut că mă așteaptă o viață liniștită. Am luat în calcul și vârsta și am zis că la o vârstă respectabilă lucrurile sunt mai așezate, dar m-am trezit într-un carusel profesional. Mai este și aspectul banilor. Eu nu am primit bani de la nicio televiziune, nu îmi vând suferința pe bani.

Dacă aș fi fost cu el pentru bani, pe 2 februarie am fi plecat într-o croazieră, dar o să meargă singur.

Nu-i ușor deloc și am certitudinea că nu e ușor pentru niciunul dintre noi.

Simt regretul și durerea că doi oameni frumoși nu pot fi împreună din cauza altora, am această certitudine. Sunt mulți oameni care nu își văd de treaba lor”, a spus Nicoleta