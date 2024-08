Naomi Campbell, apariție provocatoare la plajă, la 54 de ani. Cum a fost surprinsă de paparazzi în Ibiza. GALERIE FOTO

Cei doi sunt prieteni de câțiva ani, însă nu au confirmat oficial că ar forma un cuplu. Ipostazele în care au fost fotografiați de paparazzi alimentează zvonurile referitoare la relația lor de dragoste, scrie Daily Mail.

Din 2021, de când Naomi a postat pe Instagram prima poză alături de Mohammed, cei doi au fost văzuți la mai multe evenimente împreună.

Naomi și Mohammed au fost văzuți mergând pe malul apei după ce au coborât din barca lor.

Supermodelul a purtat un compleu în stil boem, cu un top alb, cu vedere la abdomen, și o fustă mini asortată. Ea și-a accesorizat ținuta cu o geantă din piele alb-negru, o pereche de ochelari de soare, o pălărie de soare și mai multe bijuterii prețioase.

Mohammed a ales să poate un tricou bleumarin și pantaloni scurți cu imprimeu alb-negru.

Naomi a revenit pe podiumul de defilare în luna ianuarie a acestui an, la Săptămâna Modei de la Paris. Supermodelul britanic a fost singura femeie care a urcat pe podiumul de defilare pentru a prezenta colecţia masculină creată de casa de modă Balmain pentru sezonul 2024-2025 şi a închis prezentarea într-o manieră spectaculoasă.

Naomi Campbell, o personalitate legendară în industria modei, a apărut de-a lungul carierei sale pe copertele a peste 500 de reviste şi a prezentat colecţii pentru case celebre, precum Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Burberry, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs şi Louis Vuitton. De asemenea, supermodelul britanic a apărut în numeroase emisiuni TV, videoclipuri şi filme, între care ''Zoolander 2'', ''I Feel Pretty'', serialele TV "The Cosby Show", "The Fresh Prince of Bel-Air", videoclipul "Erotica" al cântăreţei Madonna, cel al piesei lui Bob Marley "Is This Love", precum şi în videoclipul lui Michael Jackson "In The Closet".

