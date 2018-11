Miley Cyrus, ”devastată” după ce locuinţa sa a fost distrusă de incendiile din California

Vedeta americană în vârstă de 25 de ani, a dezvăluit că proprietatea sa a fost una dintre miile de case distruse de incendiile care au provocat decesul a 31 de persoane.

Cyrus, care este logodită cu actorul australian Liam Hemsworth, a precizat că animalele ei şi ''dragostea vieţii mele'' au ''scăpat tefere''.

''(Sunt) complet devastată de incendiile care îmi afectează comunitatea. Mă număr printre cei norocoşi. Animalele mele şi dragostea vieţii mele au scăpat tefere; asta e tot ceea ce contează acum. Casa mea nu mai rezistă, însă amintirile pe care le-am trăit cu familia şi prietenii sunt puternice. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a rămas'', a scris pe Twitter vedeta americană care a precizat că transmite ''dragostea şi recunoştinţa'' sa tuturor pompierilor şi departamentului şerifului din Los Angeles.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for