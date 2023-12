Mihai Dedu, după ce a văzut primul episod din Tovarășu’, lansat pe VOYO: „Familia mea a fost sub lupa comuniștilor”

De la un început marcat de singurătate și închisoare, la anii de dictatură, documentarul lansat pe 6 decembrie pe VOYO surprinde ascensiunea, perioada de glorie și căderea fostului lider comunist și aduce în premieră documente, dovezi și povești din acea perioadă.

Premiera a avut loc exclusiv pe VOYO, dar unele vedete au avut privilegiul de a vedea deja primul capitol, în cadrul unui eveniment organizat special cu această ocazie, la Casa Ceaușescu.

Prezentatorul Știrilor ProTV Mihai Dedu a urmărit deja primul capitol din cel mai nou documentar de pe VOYO.

„Acest film este fabulos pentru cei care nu au trăit în momentele de atunci. Eu fac parte din generația care a trăit și s-a lovit de neajunsuri și de lucruri grave în ceea ce privește partea umană. Nu am avut acces la foarte, foarte multe lucruri. Am avut însă, cum să spun eu, o siguranță în ceea ce privește politica externă, dacă stați să vă uitați ce s-a întâmplat în Cehoslovacia în 1968, în România nu s-a întâmplat niciodată. Poate că este și meritul lui, dar este doar o frântură dintr-un merit. Restul sunt lucruri care s-au întâmplat și pe vremea lui Ștefan cel Mare, s-au întâmplat și pe vremea lui Mircea cel Bătrân”, a declarat Mihai Dedu.

Cunoscutul prezentator a precizat că documentarul lansat pe VOYO dezvăluie o mulțime de informații despre Nicolae Ceaușescu și despre Revoluția.

„Dacă îmi permiteți jocul de cuvinte, un lucru fabulos, o istorie pe care nu poate să nu ia nimeni, face parte din identitatea noastră, a românilor, și e bine să știm. Tineretul, voi, cei care nu ați trăit, poate știți doar de la bunici și părinți care au fost lucrurile grave și care au fost și lucrurile bune. Că au fost lucruri bune, puține, asta e clar. Altminteri nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, că dacă lumea era mulțumită, nu s-ar fi întâmplat Revoluția de la 1989. Că s-a întâmplat așa, probabil că vor judeca alții mult mai târziu. John Florescu a făcut un lucru fabulos. Este o muncă incredibilă cum a reușit acest om să aibă acces la atâtea documente. Eu cred că nici în arhivele României nu sunt atât de multe lucruri precum le-am văzut în film. Eu unul sunt siderat, pe de o parte, pe de altă parte, abia aștept să văd partea a 2-a și partea a 3-a acestui documentar care, repet, este fabulos”, a adăugat Mihai Dedu.

Prezentatorul Știrilor ProTV a mărturisit, de asemenea, că are amintiri semnificative din acea perioadă și că a trăit momente de groază, care și-au pus amprenta pe el, ca adolescent.

„Am foarte multe amintiri, nu știu dacă fac obiectul discuției noastre, dar noi, familia mea, am fost sub lupa comuniștilor, ca să zic așa, mai ales după 1985, până în 89, când am răsuflat ușurați, am trăit momente de groază, momente care probabil și-au pus amprenta și pe mine, ca adolescent la vremea respectivă, și pe părinții mei și pe toți cei care erau lângă noi. Familia mea într-adevăr a tremurat. Nu știu dacă aș putea să spun cine este vinovatul principal. Sigur că îl găsim vinovat principal pe conducătorul nostru iubit, pe președintele drag Nicolae. (…) Ei (americanii – n.r.) s-au făcut vinovați de toate mizeriile pe care mulți dintre români le-au pătimit și le-au trăit, ceea ce nu este normal, poate în zilele noastre, la altă scară, sunt și alți oameni care sunt afectați de un lucru, de mai multe lucruri, de un infinit de lucruri. Dar e libertate. Facem greșeli în continuare, dar măcar suntem liberi, facem greșeli libere”, a conchis Mihai Dedu.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 07-12-2023 19:17