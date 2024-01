Michael Bolton dezvăluie că a fost diagnosticat cu cancer la creier. Artistul de 70 de ani a intrat imediat în operație

Michael Bolton, interpretul superhitului ”When A Man Loves A Woman”, acum în vârstă de 70 de ani, a făcut o dezvăluire șocantă fanilor săi, scrie Daily Mail.

„Vreau să încep prin a ura tuturor un an nou fericit și plin de sănătate! De asemenea, vreau să vă împărtășesc că 2023 a ajuns să-mi prezinte provocări foarte neașteptate. Chiar înainte de sărbători, s-a descoperit că aveam o tumoare pe creier, care a necesitat o intervenție chirurgicală imediată”, a scris Michael Bolton pe pagina de Facebook.

Vedeta a trecut apoi la un ton pozitiv: „Mulțumită echipei mele medicale incredibile, operația a fost un succes. Acum mă recuperez acasă și sunt înconjurat de dragostea și sprijinul extraordinar al familiei mele”.

Bolton a explicat că „îmi va dedica timpul și energia recuperării mele” și „va lua o pauză temporară de la turnee”.

„Întotdeauna este cel mai greu lucru pentru mine să-mi dezamăgesc fanii sau să amân un spectacol, dar nu mă îndoiesc că dacă muncesc din greu pentru a-mi accelera recuperarea, voi reveni la spectacole în curând”.

Artistul a mai spus că este „dincolo de orice recunoștință pentru toată dragostea și sprijinul pe care mi le-ați arătat cu atâta generozitate de-a lungul anilor”.

În încheiere, Michael a adăugat: „Să știți că vă păstrez mesajele pozitive în inima mea și vă voi oferi mai multe informații cât de curând voi putea. Cu multă dragoste, întotdeauna, MB”.

Michael Bolton a fost unul dintre cei mai de succes artiști ai anilor 90, cu patru albume în topul celor mai apreciat albume ale vremurilor sale și șapte piese în top 10 cele mai ascultate cântece.

Multiplu câștigător al premiilor Grammy, Bolton a atins o notorietate uriașă cu baladele sale pop precum "How Am I Supposed to Live Without You" și "When a Man Loves a Woman”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 06-01-2024 13:53