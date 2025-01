Meghan Markle a stârnit un val de critici după noul ei show culinar: „Deconectată”, „egocentrică”, „dificilă”. VIDEO

Reacţiile iniţiale la noul program anunţat de ducesa de Sussex în 2 ianuarie au fost mai degrabă batjocoritoare, dacă nu chiar ostile.

The Guardian a titrat: „Let them eat sponge cake” (Lasă-i să mănânce cozonac), făcând referire la celebra frază, plină de dispreţ faţă de oamenii înfometaţi, atribuită (pe nedrept) Mariei-Antoinette, „Let them eat brioche” (Lasă-i să mănânce brioşă), şi la tortul pe care Meghan îl prepară în emisiune, foarte apreciat de regina Victoria.

The Times compară în mod ironic programul cu „Goop” al lui Gwyneth Paltrow, „fără ouăle vaginale”. Actriţa, mare promotoare a bunăstării la Hollywood, este adesea criticată pentru sfaturile periculoase pe care le dă şi pentru produsele pe care le comercializează.

În 2 ianuarie, Netflix a lansat primul trailer pentru program, intitulat „With love, Meghan”. Acesta o arată pe ducesă în luxul noii sale vieţi din Montecito, California, înconjurată de prietenii săi, actriţele Mindy şi Kaling Spencer, bucătarul coreeano-american Roy Choi şi proprietarul unui restaurant californian de lux, Alice Waters, într-o bucătărie imaculată. Serialul va fi lansat pe Netflix din 15 ianuarie.

Dar deja comentariile apar, nu doar în presă, ci şi pe reţelele sociale. Pe Youtube, trailerul programului a atras 11.000 de „like-uri” şi 98.000 de „dislike-uri”. Criticile curg în legătură cu „superficialitatea” aleasă de ducesă, când „ar fi putut ajuta „Firma” (numele dat Familiei Regale) într-un mod constructiv”, potrivit unui expert pentru Daily Mail.

Ea este criticată pentru faptul că nu este la curent, este „deconectată”, „insensibilă” şi „egocentrică”.

„Lumea este în flăcări, dar Meghan Markle este aici pentru a ne învăţa cum să facem gogoşi gourmet şi aranjamente florale rafinate”, spune un american pe X, analist politic pe TikTok şi comentator al familiei regale. Nici Gwyneth Paltrow, nici măcar Paris Hilton, care a găzduit şi ea o emisiune culinară, ce-i drept excentrică şi plină de autoironie, nu au stârnit atât de multă ură.

„Am fost iniţial o susţinătoare a lui Meghan Markle, mi s-a părut cool, elegantă şi revigorantă”, a scris americanca Meghan McCain, fiica fostului candidat la preşedinţia SUA John McCain. „Ca şi restul lumii, părerea mea s-a schimbat atunci când ea nu a respectat familia regală”.

Pentru că aceasta este, fără îndoială, cauza decăderii lui Meghan (şi a lui Harry). Să facă din criticile la adresa familiei regale afacerea lor. O afacere foarte profitabilă, care le aduce milioane de dolari. Chiar şi Donald Trump crede că prinţul Harry a „trădat-o pe regină”.

Cu toate acestea, cuplul a avut un debut foarte promiţător, în 2018, la momentul nunţii lor, stârnind speranţe uriaşe în Marea Britanie şi chiar în Statele Unite şi ţările din Commonwealth.

„Meghan şi Harry şi-ar fi putut croi un rol special, în special în cadrul Commonwealth-ului, aşa cum dorea regina Elizabeth II”, analizează comentatorul regal Richard Fitzwilliams în Daily Mail.

„Meghan nu a înţeles cât de diferită este monarhia din interior faţă de cum arată din exterior”, a opinat jurnalista Tina Brown, autoarea cărţii „The Palace Papers”, în 2022, la Piers Morgan.

„Cred că şi-a imaginat cu adevărat că ar putea întruchipa un alt stil de prinţesă. Ea a crezut că ar putea fi o prinţesă umanitară globală”.

Impopularitatea lor pe ambele maluri ale Atlanticului este acum pe măsura speranţelor lor năruite. Potrivit Yougov, Meghan Markle are acum doar 23% opinii favorabile în Marea Britanie. Ea se află la coada clasamentului, după Alexandra de Kent, o verişoară de 88 de ani a reginei Elizabeth. Doar prinţul Andrew este şi mai puţin popular.

Totul s-a schimbat nu în ianuarie 2020, când Meghan şi Harry au părăsit familia regală, ci în 7 martie 2021, când cuplul a acordat un lung interviu prezentatoarei americane Oprah Winfrey. Referindu-se la dificultăţile lor în cadrul familiei regale, Meghan şi Harry au criticat rasismul anumitor membri ai familiei, lipsa de consideraţie pentru sănătatea mintală şi răutatea lui Kate Middleton faţă de Meghan. Doar regina Elizabeth II a fost cruţată.

Contrar motto-ului familiei regale „niciodată să nu te plângi, niciodată să nu explici”, Meghan şi Harry s-au confesat cum puţini membri ai familiei regale au făcut-o înainte de ei.

Prin criticile lor, dintre care unele erau fără îndoială întemeiate, la adresa modului în care funcţionează familia regală, cuplul şi-a creat o imagine de oameni privilegiaţi care se plâng de soarta lor. În ciuda susţinerii unor celebrităţi precum Michelle Obama, interviul a avut un efect devastator asupra popularităţii lui Meghan şi Harry, care a continuat să se erodeze de atunci.

Aventurile lor ulterioare din afara cercului regal nu au făcut decât să întărească această imagine a unor oameni feroce ataşaţi de viaţa lor privată şi gata să vândă cele mai intime detalii ale lor către Netflix.

Este ceea ce au făcut în seria documentară, „Harry & Meghan”, lansată pe Netflix în decembrie 2022. Aici, ei povestesc anii lor dificili din Marea Britanie, hărţuiţi şi denigraţi de presa tabloidă, şi mutarea lor în California.

În special, Meghan şi Harry au dezvăluit că familia regală nu a ezitat să manipuleze presa atunci când au început să îi eclipseze pe Kate şi William, viitorul rege. Încă din 2018, presa britanică i-a întors astfel spatele lui Meghan Markle, redenumită „ducesa capricioasă”.

O reputaţie care nu este neapărat uzurpată, dacă este să credem o anchetă a The Hollywood Reporter din septembrie anul trecut. Revista a citat mai mulţi foşti asistenţi ai ducesei, un club cu mulţi membri, descriind-o pe Meghan Markle ca pe un dragon. „Toată lumea se teme de Meghan”, a răbufnit unul dintre ei. „Am văzut-o făcând bărbaţii să plângă”, a răbufnit un altul. În 2018, plângeri de hărţuire din partea unor foşti angajaţi îl determinaseră pe cei de la Buckingham să efectueze o anchetă internă.

