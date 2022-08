Megan Fox, una dintre cele mai frumoase femei din lume, a fost surprinsă alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Actrița a apărut în imagini de la o întâlnire alături de cântăreț în Brentwood, Los Angeles, potrivit imaginilor Profimedia.

Cei doi au început relația când lucrau împreună la filmul Midnight in the Switchgrass în martie 2020, când Fox era măritată cu actorul Brian Austin Green.

Când au fost văzuți împreună prima dată Megan Fox și Machine Gun Kelly

În luna mai a aceluiași an, cei doi colegi au fost văzuți în cartierul Calabasas din Los Angeles, provocând speculații că modelul s-ar fi despărțit de soțul ei. Green a confirmat câteva zile mai târziu că a terminat căsnicia de 10 ani cu Fox, spunând că aceasta și rapper-ul „sunt doar prieteni” și că are încredere în judecata ei „foarte bună”, potrivit revistei Us.

Însă, o zi după ce Green a confirmat despărțirea, o sursă a dezvăluit pentru revistă că Fox și Kelly sunt mai mult decât prieteni, iar mai apoi cei doi au apărut în videoclipul rapper-ului pentru melodia „Bloody Valentine”, în care aproape s-au sărutat.

Kelly crede că labele picioarelor lui Megan Fox sunt „cele mai frumoase”

În iulie 2020, Kelly a spus pentru Teen Vogue că „nu este un secret că consideră labele picioarelor ca fiind frumoase”. „Și cred că Megan le are pe cele mai frumoase”, a adăugat el.

În toamna acelui an, Kelly a vorbit despre cât de mult l-a ajutat Fox cu dependența lui de droguri.

În mai 2021, rapper-ul a dezvăluit că poartă un lănțișor cu sângele lui Fox în el, iar în decembrie cei doi s-au legat unul de altul cu un lanț la o petrecere.

Cuplul s-a logodit în luna ianuarie a acestui an, iar luna aceasta Kelly a numit-o pe Fox „soția” lui.

Într-o urare de ziua lui Kelly în aprilie, Fox i-a spus pe Instagram: „Ești atât de generos și grijuliu. Absurd de ciudat și inteligent și isteț. Ești de departe cel mai unic om pe care l-am întâlnit vreodată. Ești un suflet minunat. Sunt onorată să te iubesc și să fiu destinatarul iubirii tale”.

Sursa: Profimedia, US Magazine Etichete: , , Dată publicare: 20-08-2022 13:04