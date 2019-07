Masterchef 2019. De unde a moștenit chef Silviu Chelaru pasiunea pentru gătit

Din toamnă, „MasterChef'' revine la ProTV, iar juraţii din acest sezon abia aşteaptă să-i cunoască pe concurenţi.

Tânăr non-conformist şi plin de energie, chef Silviu Chelaru a muncit mult ca să ajungă vestit în branşă. Recunoaşte că nu are experienţa unui chef precum Hadad, dar speră să compenseze prin pasiune, determinare şi talent.

Chef Silviu Chelaru este mai mereu în bucătăria restaurantului sau din centrul Clujului, de unde îşi surprinde clienţii cu tot felul de mâncăruri sofisticate.

Chef Silviu: „Aici avem file de lup de mare făcut în crema de cartofi, morcovii sunt sotaţi doar în unt şi paprika, iar aici avem ceafă de porc, pe care o gătim sub vin trei ore."

Pasiunea pentru gătit a moştenit-o din familie. A furat „meserie" de la mama lui, care l-a învăţat ce înseamnă gustul. Apoi a început să se perfecţioneze şi uşor-uşor şi-a dezvoltat un stil propriu.

Silviu Chelaru, chef: „Am avut noroc să mă nasc într-o familie unde jumătate sunt unguri, jumătate moldoveni şi atunci la noi tot timpul mâncarea a fost gustoasă. Mama mea găteşte bine, mătuşile mele gătesc bine. Când am venit la facultate, am început să gătesc, am luat joburi lucrăm pentru evenimente, găteam în perioada de vară. Mi-a plăcut tot timpul atmosferă, în bucătărie nu poţi sta locului.”

Iniţial, nu şi-a găsit locul în ţară, aşa că a plecat la Londra. După ce a lucrat un an de dimineaţă până seară şi-a dat seama că este pregătit să fie pe cont propriu.

Silviu Chelaru, chef: „Eu aici am investit cam tot. Timp, răbdare, energie, nervi. Cam tot ce dai şi unui copil mic. Nu a fost o chestie uşoară. S-a muncit. Tot ce e restaurantul aici, a fost construit de mine şi de tatăl meu.”

Munca şi atenţia la detalii l-au adus pe Silviu Chelaru unde este acum.

Silviu Chelaru, chef: „Cred că un bucătar bun în ziua de astăzi trebuie să aibă răbdare. Dacă nu eşti atent şi nu înveţi câteva tehnici de bază, o să o dai de gard din prima.”

Cu toate că este un nonconformist, mâncarea preferată a bucătarului din Cluj rămâne una simplă.

Silviu Chelaru, chef: „Cel mai mult şi cel mai mult şi în ziua de astăzi iubesc salata orientală cu catofi, maioneza, ceapă în exces şi cu slănină.”

Oriunde merge să gătească chef Silviu Chelaru, oamenii stau la rând. Este un spectacol în sine să îl vezi lucrând.

Silviu Chelaru are 32 de ani iar din toamnă va face parte din juriul Masterchef, împreună cu Chef Joseph Hadad şi expertul în vinuri Cosmin Tudoran.

