Mărturia unui bărbat abuzat de Michael Jackson: "Nu am înțeles că era abuz. L-am iubit”

Realizatoarea de televiziune Oprah Winfrey a stat de vorbă cu cei doi bărbați care susțin că au fost abuzați sexual de Michael Jackson.

Interviul va fi difuzat după documentarul "Leaving Neverland", în care aceștia povestesc agresiunile la care ar fi fost supuși pe când erau copii, în timpul vizitelor la domeniul artistului.

Filmul respectiv a avut premiera la festivalul Sundance și a stârnit multe reacții puternice.

În emisiunea "After Neverland", Oprah Winfrey îi are ca invitați pe Wade Robson și James Safechuck, precum și pe regizorul Dan Reed. În public se află zeci de persoane care au fost victime ale unor abuzuri sexuale.

Oprah: ”Abuzurile au loc în continuare, în familii, în biserici, după cum știm, în școli și echipe sportive."

Unul dintre cei doi acuzatori - Wade Robson, coregraf de profesie, avea șapte ani pe când ar fi fost agresat. Cu toate acestea, a fost martor principal la procesul în urmă căruia Michael a fost achitat pentru acuzațiile de pedofilie. Avea 23 de ani în momentul procesului și mulți nu-și explică de ce atunci a negat că ar fi fost agresat de artist.

Oprah: "Poți să le explici oamenilor de ce ai vrut să continui asocierea cu Michael, după ce ai fost abuzat?"

Wade Robson: "Nu am înțeles că era vorba despre abuz. L-am iubit pe Michael și de fiecare dată când am depus mărturie, când l-am lăudat în interviuri, am fost sincer. În același timp, nu am uitat niciodată detaliile actelor sexuale, fără să înțeleg, însă, că era vorba de abuz, fără să mă gândesc vreodată că Michael putea face ceva rău."

Numele celui de-al doilea bărbat care apare în documentar - James Safechuck - a fost pomenit în procesul intentat lui Michael Jackson în 1993 - tot pentru abuz sexual.

Oprah: "Pe atunci te gândeai la ceea ce făceați ca la un lucru rău sau credeai că e ceva ce face toată lumea, dar trebuia ținut secret?"

James Safechuck: "Nu mă gândeam că este bine sau rău. Mă gândeam doar că dacă voi fi prins, viața mea va fi terminată."

Familia Jackson contestă mărturiile celor doi. Rudele megastarului sunt supărate pentru că realizatorul documentarului nu le-a solicitat un punct de vedere în legătură cu aceste acuzații.

