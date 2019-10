Martin Garrix vine cu o colaborare surpriză! Îl putem vedea pe 30 noiembrie la București

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List.

La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania, asta dupa ce in 2018 managementul olandezului s-a focusat pe piata americana.

Inca de la inceputul anului, Garrix s-a focusat pe productie, a petrecut foarte multe ore in studio si a reusit sa lanseze piese din categoria "explosive show-stopper" pana la productii in care a experimentat diverse genuri din muzica electronica.

Pentru DJ-ul care anul acesta a ocupat locul 2 in TOP 100 DJ Mag, finalul acestei luni vine cu una dintre cele mai asteptate lansari: "Used To Love", piesa la care a lucrat un uriasul talent de origine australiana, Dean Lewis.

E un track brand-new deoarece nu a avut o campanie de teasing si nici nu a intrat in set-urile lui Garrix din acest an.