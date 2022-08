Manechinul Chrissy Teigen anunţă că aşteaptă un copil, la aproape doi ani după ce a pierdut o sarcină

„Aceşti ultimi ani au fost un vârtej de emoţii, nu e nimic de spus, dar bucuria ne-a umplut încă o dată casa şi inimile”, a scris Chrissy Teigen pe Instagram, însoţind mesajul cu o fotografie cu abdomenul ei rotunjit, publicată şi de soţul ei.

„Aşteptăm încă unul”, a adăugat Chrissy Teigen, care are aproape 40 de milioane de abonaţi pe această platformă.

În octombrie 2020, ea a dezvăluit că a pierdut o sarcină, prin mai multe postări emoţionante pe reţelele sociale, în care vorbea despre „durerea sa profundă”.

Chrissy Teigen a publicat o fotografie cu ea întinsă pe un pat de spital, îmbrăţişând copilul născut mort, alături de soţul ei, John Legend.

Declaraţiile vedetei au fost salutate de personalităţi şi de internauţi care au considerat că ea contribuie astfel la eliminarea unui tabu.

Cu toate acestea, Chrissy Teigen a fost aspru criticată de alţii, care au considerat că împărtăşeşte detalii prea intime.

La începutul acestui an, Teigen, care este şi prezentatoare TV şi autoare de cărţi de reţete culinare, a anunţat că urmează un tratament de fertilitate.

În mesajul de miercuri, vedeta în vârstă de 36 de ani, care este deja mama a doi copii, a recunoscut că a ezitat înainte de a discuta public despre noua ei sarcină.

„La fiecare programare, mi-am spus 'ok, dacă astăzi este sănătos, fac anunţul', dar după aceea am răsuflat uşurată când am auzit bătăile inimii şi mi-am spus că sunt încă prea stresată”, a mărturisit ea.

Ea l-a întâlnit pe John Legend, cântăreţ multi-premiat, cunoscut pentru hitul tău „All of Me”, pe platoul unuia dintre videoclipurile sale muzicale. Cuplul s-a căsătorit în 2013.

Dată publicare: 04-08-2022 10:47