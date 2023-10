Madonna și-a început turneul cu o mărturisire șocantă pe scenă: "Nu credeam că voi supraviețui. Am uitat 5 zile din viață”

Regina muzicii pop, în vârstă de 65 de ani, va cânta la O2 Arena din Greenwich un ambițios setlist de 45 de piese care îi va evidenția cei 40 de ani de carieră, care au bătut recordul.

Ea a fost nevoită să își reprogrameze spectacolele, după ce a fost transportată de urgență la terapie intensivă și intubată când a fost găsită prăbușită pe podeaua apartamentului său din New York în luna iunie.

Se spune că familia ei, care s-a grăbit la căpătâiul ei, "s-a pregătit pentru ce era mai rău" și "s-a temut că o vom pierde".

Madonna a rupt tăcerea cu privire la această încercare care i-a pus viața în pericol, între cântecele sale de succes, sâmbătă, șocându-și fanii și recunoscând că a 'uitat cinci zile' din viața ei.

Aflată pe scenă, în timp ce își ținea chitara în mână, a declarat: "Nu credeam că voi supraviețui și nici doctorii mei nu credeau. De aceea, m-am trezit cu toți copiii mei stând în jurul meu. Am uitat cinci zile din viața mea sau din moartea mea, nu prea știu unde am fost. Dar îngerii mă protejau. Și copiii mei erau acolo. Și copiii mei mă salvează întotdeauna, de fiecare dată.

Dacă vreți să știți cum m-am descurcat și cum am supraviețuit, m-am gândit că trebuie să fiu acolo pentru copiii mei. Trebuie să supraviețuiesc pentru ei” - a spus Madonna, potrivit Daily Mail.

Madonna, care nu este străină de spectacole picante, nu a dezamăgit cu unul dintre cele mai tari concerte ale sale de până acum, îmbrăcând un corset roșu sexy, în timp ce era înconjurată de dansatoare topless.

Getty

Vedeta, care a purtat, de asemenea, o spectaculoasă coafură cu bijuterii, s-a confruntat apoi cu probleme tehnice, iar concertul de la Londra a fost întrerupt la scurt timp după ce a început.

'Asta este exact ceea ce nu vrei să se întâmple în seara premierei tale!", a glumit ea.

Fanii prezenți la concert au fost impresionați de prestația ei, iar un fan a scris pe X, fostul Twitter, că: "Madonna și echipa ei au făcut o treabă incredibilă - spectacolul este INCREDIBIL ♥️".

Un altul a adăugat: "ESTE CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ OH GOSH!!!! SINGURA ȘI UNICA REGINĂ A MUZICII POP'.

Un al treilea a spus: "Madonna dovedește încă o dată că este într-o altă ligă a ei".

Cântăreața s-a adresat fanilor săi între melodii, mulțumindu-le pentru sprijinul lor după ce a fost tratată pentru șocul septic acut pe care l-a suferit:

Getty

"Oh, Doamne, ce bine e să mă întorc la Londra. Sunt al naibii de surprinsă că am reușit să ajung atât de departe. Este atât de plăcut să vă văd din nou și să mă întorc. Vă voi spune povestea mea de viață, dar prin muzică”.

Ea a interpretat hituri precum Like A Prayer, Live To Tell, Holiday și Nothing Really Matters - și a dezvăluit că copiii ei se aflau în public pentru spectacolul de deschidere.

Așa cum ne-a obișnuit deja, spectacolul Madonnei a fost plin de scene dramatice și îndrăznețe.

În timpul piesei Like A Prayer, pe ecran au fost proiectate crucifixuri luminoase, iar în timpul interpretării piesei Hung Up, Madonna s-a sărutat cu pasiune cu o dansatoare.

Nu în ultimul rând, interpreta hitului Papa Don't Preach a făcut o confesiune surprinzătoare fanilor, în mijlocul show-ului, vorbind despre o perioadă în care era "falită și fără casă".

Dată publicare: 15-10-2023 12:58