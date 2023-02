FOTO. Madonna, de nerecunoscut la Premiile Grammy 2023. Fanii, pe rețelele de socializare: ”Doamne, ce și-a făcut?”

Regina muzicii pop, în vârstă de 64 de ani, a surprins mulțimea cu aspectul ei fără riduri, în timp ce i-a prezentat pe Sam Smith și Kim Petras, care urmau să cânte piesa lor de succes, ”Unholy”, care a și câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare a unui duo/grup pop.

Interpreta hitului ”Material Girl”, care și-a anunțat recent așteptatul turneu ”The Celebration Tour”, a transmis un mesaj emoționant către ”toți micii rebeli” și a afirmat că ”neînfricarea lor nu trece neobservată” - dar atenția fanilor s-a îndreptat rapid către ”chipul ei de nerecunoscut”.

Talentata vedetă, care este ea însăși deținătoarea a șapte premii Grammy, a urcat pe scena strălucitoare ca prezentatoare în timpul festivităților.

Daily Mail notează faptul că ea a optat pentru un ”look monocromatic” pentru acea seară și a îmbrăcat o jachetă neagră, mulată, împreună cu o fustă lungă, neagră, care avea o crăpătură până la coapsă, pe partea dreaptă.

Un fan a scris: "Madonna arată "împrospătată" lol...", în timp ce un alt fan a scris: ”Deci, abia acum mă uit la #GRAMMYs. Madonna nu prea arată ca @Madonna pentru mine".

Un altul a scris: "Madonna trebuie să înceteze cu chirurgia plastică și să accepte procesul de îmbătrânire. Este aproape de nerecunoscut în acest moment".

Un fan a adăugat: "Doamne, ce și-a făcut @Madonna? #GRAMMYs", în timp ce un altul a scris: ”Madonna cam arată ca acea cântăreață care a cântat Vogue și alte cântece”.

Madonna a avut o cărare pe mijloc și a fost coafată cu două împletituri separate, prinse în sus pe fiecare parte. În timp ce se adresa publicului, stând sub un reflector luminos pe scenă, cântăreața din ”Frozen” a ținut o cravașă în mâna dreaptă.

Pentru a-și accesoriza și mai mult look-ul, Madonna a adăugat o pereche de cercei în formă de cruce și a adăugat un sortiment de inele strălucitoare pe degete.

Machiajul ei a fost strălucitor și a cuprins rimel negru și o umbră fumurie strălucitoare, în timp ce și-a etalat sprâncenele vopsite în blond.

În timp ce îi anunța următorii cântăreți, vedeta a întrebat cu umor: "Sunteți pregătiți pentru puțină controversă?".

