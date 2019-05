Madonna, moment controversat la Eurovision. Gestul care i-a înfuriat pe organizatori. FOTO

Cântăreața Madonna, invitată specială la Eurovision 2019, ediție organizată la Tel Aviv, a stârnit controverse, după ce doi dintre dansatorii săi au afișat pe ținute mesaje politice.

Deși organizatorii Eurovision se temeau că anumiți concurenți ar putea profita de momentele din concurs pentru a transmite mesaje politice, cea care i-a luat în surprindere a fost chiar Madonna.

În timpul melodiei „Future”, pe uniformele a doi dintre dansatorii săi au fost prinse steagurile Palestinei și Israelului. Cei doi s-au ținut de mână, un gest menit să transmită că Palestina și Israelul pot coopera, scrie Haaretz.

Ca urmare a controversatului moment, organizatorii competiției muzicale au transmis că la repetiții dansatorii nu au apărut purtând cele două steaguri și că nici nu au primit permisiunea de a afișa mesaje politice în timpul spectacolului Madonnei.

„Eurovision este un eveniment apolitic și Madona fusese informată cu privire la acest aspect”, se precizează într-un comunicat.

Alți dansatori au apărut pe scenă purtând măști de gaz, în timp ce pe cap aveau coronițe de flori. Pe rețelele de socializare, oamenii au criticat apariția, precizând că „nu e nimic mai revolttor decât gazele lacrimogene folosite în Gaza.”

When many tried to convince Madonna to boycott Jewish self-determination and persistence, she got on the #Eurovision stage with an Israeli and Palestinian flag in support of co-existence. ???? pic.twitter.com/arFZvDiNKR — Ariel Sobel (@arielsobelle) May 18, 2019

Înainte de momentul de la Eurovision, Madonna a transmis un mesaj în care a vorbit despre „puterea muzicii de a aduce oamenii împreună.”

„Mă uit la toate delegațiile; avem aici oameni din toată lumea. Atât de multe țări care au avut privilegiul nu doar să viziteze Israelul, ci și să aibă această experiență. Iar unul din lucrurile care unește atâtea țări este muzica”, a transmis Madonna.

As well as being off-key and a poor performer, Madonna managed to violate the EBU’s principle of non-political engagement by adding the Israeli and Palestinian flags to the back of two dancers backs. What a waste of money she was #Eurovision2019 https://t.co/jCsK1YcUq8 — Luke Baker (@BakerLuke) May 18, 2019

Olanda a câștigat cea de-a 64-a ediție a Eurovision, competiție organizată în 2019 la Tel Aviv. Este al cincilea trofeu Eurovision pentru această țară. Locurile 2 și 3 au fost ocupate de Italia și Rusia.

